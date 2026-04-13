Servicio municipal
Vigo logra su décima Escoba de Platino seguida por su limpieza
El alcalde explicó que el servicio, del que se encarga FCC, alcanza más de 2.300 kilómetros en el conjunto del municipio
Una más... y ya van 10 desde 2008. El Concello de Vigo ha vuelto a lograr la Escoba de Platino, reconocimiento bienal que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus) a los municipios más limpios de España.
Pone en valor la excelencia en los servicios de limpieza urbana y en la recogida de residuos, tareas de las que se encarga en la ciudad la empresa FCC. El alcalde explicó que el servicio de limpieza alcanza más de 2.300 kilómetros en el conjunto del municipio, de los que 1.634 corresponden al ámbito rural, y que se garantiza la recogida de residuos para toda la población.
La entrega oficial de la décima Escoba de Platino tendrá lugar el próximo 10 de junio en Madrid. Caballero destacó que Ategrus, además de reconocer la limpieza de la ciudad con este premio, también pone en valor la digitalización de los servicios.
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