Vigo lidera la obra pública municipal en Galicia: el Concello licitó en el primer trimestre casi uno de cada dos euros que impulsaron las siete ciudades

La licitación de obra pública suele ser una de las principales demandas de la ciudadanía a sus gobernantes con el objetivo de mejorar las calles, construir equipamientos o mejorar las dotaciones. En este sentido, el Concello de Vigo ha iniciado 2026 pisando el acelerador y situándose a la cabeza de Galicia en esta materia, concentrando prácticamente uno de cada dos euros licitados por el conjunto de las siete ciudades de la Comunidad en el primer trimestre del año, un período que suele coincidir con una menor actividad al coincidir con el arranque del ejercicio y estar pendiente de cerrar los números del anterior, algo que el consistorio vigués logró liquidar en tiempo y forma a mediados de febrero.

Según los datos recopilados del portal de contratación oficial del Concello olívico, las siete obras sacadas a concurso entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 suman un presupuesto global que roza los 4,2 millones de euros, lo que representa prácticamente el 45% del montante total de todas las urbes gallegas y que seguirá creciendo durante los próximos meses, al tener el gobierno local en cartera varios expedientes de obra en tramitación para licitar próximamente.

Los más de cuatro millones de inversiones impulsados por el consistorio vigués en los tres primeros meses del año cogen otra magnitud si se ponen en la balanza con el resto de ciudades de la Comunidad, ya que el montante económico de Vigo es superior a la suma de lo desbloqueado por hasta cinco urbes juntas (A Coruña, Ourense, Santiago, Pontevedra y Lugo) y es prácticamente el doble que la cantidad de la localidad herculina, que se quedó entre enero y marzo en poco más de 2,1 millones.

Y es que el Concello de A Coruña, aunque también fue capaz de licitar siete obras, las mismas que Vigo, estas tuvieron un presupuesto mucho menor. El tercer municipio más inversor en este período fue Ferrol, que desbloqueó hasta ocho actuaciones en el primer trimestre de 2026, pero cuyo presupuesto acumulado se queda en 1,6 millones. Los datos de las otros principales municipios de la Comunidad son mucho más discretos, llamando la atención sobre todo la nula actividad inversora del Concello de Ourense, que cerró el primer trimestre a cero. Mientras, tanto Lugo como Santiago superaron ligeramente los 400.000 euros con cuatro y dos obras licitadas, respectivamente, y Pontevedra sacó a concurso dos actuaciones, cuyo presupuesto suma más de 654.000 euros.

Licitacion pública municipal / Hugo Barreiro

Objetivos

El plan inversor diseñado por el gobierno municipal para el arranque de este ejercicio, que será el último completo antes de sumergirse en año electoral con los comicios locales y generales, incide en las líneas maestras del mandato, destacando por un lado una nueva tanda de humanizaciones de viales, ya que está previsto realizar obras en las calles Mondariz (773.870 euros), Tomiño (587.085 euros) y Soutomaior (337.964 euros), actuaciones que buscan reordenar la sección de tráfico rodado y, sobre todo, ampliar las aceras para facilitar las cosas a los peatones, que verán renovado su mobiliario urbano y las redes de servicios.

Por otro lado, la inversión pública del Concello persigue también incidir en la conservación de aceras y zonas de tráfico de vehículos, habiendo desbloqueado la primera parte de un ambicioso plan de asfaltados que prevé invertir más de 26 millones de euros en distintas fases. En este primer paquete de obras, se gestionará un presupuesto superior a los 850.000 euros para mejorar unas veintena de calles.

Asimismo, la modernización de instalaciones deportivas y equipamientos educativos completan las actuaciones que han visto la luz durante las últimas semanas en la junta de gobierno local. Dos de los proyectos tienen que ver con los campos de fútbol de Monte da Mina y Samil. En el primero, se prevé una inversión de 333.267 euros y en el segundo más de 585.000 euros, con objetivos comunes como la renovación total del césped artificial para que cuenten con material de última generación. Samil también contará nuevas redes de pluviales y saneamiento y un novedoso sistema de iluminación. Mientras, también se ha impulsado por 728.100 euros la cubrición del patio del colegio Celso Emilio Ferreiro.