Vigo celebrará el centenario del Día del Libro durante tres jornadas: estas son las actividades

Vigo celebrará el centenario del Día del Libro en la ciudad durante tres jornadas, algo para nada habitual: el jueves 23 (el propio día), pero también el 24 y el 25 de abril. El alcalde, Abel Caballero, aseguró en la presentación de la programación que estará centrada en «ensalzar» la poesía y la literatura, en especial, la del escritor vigués Domingo Villar. Le acompañaron Francisco Castro, coordninador de las actividades, y la poeta Silvia Penas, además de los concejales Carmela Silva y Gorka Gómez.

El jueves 23 por la mañana, en la Praza de Compostela, alumnos de sexto de Primaria leerán textos junto a la escultura de Domingo Villar. En este mismo lugar, desde las 17.30 horas, se organiza una lectura pública y una actuación de la orquesta Son das Flores. El viernes 24, en la bibilioteca Neira Vilas, se leerán cuentos. A las 20 h, en la Casa Galega da Cultura, habrá un «fiadoiro» de narradores y narradoras con Francisco Castro, Pedro Feijoo, Guada Guerra y An Alfaya. Kristina Sabaite ilustrará en directo.

El sábado 25, habrá un acto centrado en la poesía con la participación de Silvia Penas y Samuel Montero. Moderará Sina Vega. «Argallamos un programa de tres días. Non creo que haxa ningunha cidade en España que lle dedique tres días ao Día do Libro», destacó Castro tras indicar que uno de los objetivos de la programación es «reivindicar a capitalidade central de Vigo na literatura galega». «Aquí comeza o rexurdimento, na imprenta de Juan Compañel. Aquí están as principais editoriais do noso país», comentó.

Micro abierto

Castro invitó a toda la gente a llevar textos literarios propios o de otros autores el jueves 23 por la tarde a la Praza de Compostela para leer fragmentos de las obras (micro abierto). «Non imos atopar unha programación máis ambiciosa en ningures», indicó después de poner en valor el papel de Vigo en la novela negra, en la que Domingo Villar es referente. Agradeció la colaboración del Concello de Vigo, al igual que Silvia Penas, que destacó la importancia que se la da en el programa a la poesía.

«Moitas veces, cando pensamos no libro, a nosa cabeza vai á narrativa directamente. Despois, vai ao ensaio. E, por último, aos poemas. A poesía é un dos xéneros que máis se traballa na cidade de Vigo», aseveró Penas antes de subrayar que «as innovacións, sobre todo, a partir dos 90, pero tamén actualmente, que aparecen no ámbito poético e a súa hibridación con outras artes sempre xurdiron aquí». «Hai un pouco esa tendencia a localizalas noutros espazos, pode que por humildade», reflexionó.

Apuntó que, en Vigo, «hai un xermolo de poesía que xa Martín Códax iniciou, e recollemos esa tradición». Añadió que el programa por el Día del Libro es «moi ambicioso» y «moi horizontal», ya que «pode participar calquera tramo da cidadanía». «Anima a todo o mundo a que veña, a escoitar e tamén a falar, a participar e a prestar atención ao libro e á lectura», concluyó.