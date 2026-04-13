Vandalizan con pintura la sede de la universidad de Abanca en Vigo

La sede de Vigo de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), promovida por Abanca, amaneció este lunes con restos de pintura en su fachada, en un acto vandálico que también afectó a las instalaciones de la institución en A Coruña y a su sede institucional en Santiago de Compostela.

Fuentes de la universidad confirmaron que en el edificio vigués, al igual que en los otros dos puntos, aparecieron pintadas en las que podía leerse «15-A. O ensino non é negocio», en alusión a la jornada de huelga estudiantil convocada para el próximo 15 de abril por la organización Erguer. Estudantes da Galiza para denunciar la «privatización» de la enseñanza en Galicia.

La institución académica ha anunciado que presentará la correspondiente denuncia y que, por el momento, se encuentra evaluando los daños causados por estos actos. También procederá a la limpieza de las fachadas y a la recopilación de pruebas.

En un comunicado, la UIE aseguró que «lamenta profundamente» lo ocurrido, aunque al mismo tiempo reiteró su «respeto» al derecho de huelga y a la libre expresión de ideas, que definió como «pilares fundamentales de una sociedad plural».

La universidad subrayó, no obstante, que cualquier discrepancia debe canalizarse dentro de cauces compatibles con la convivencia. «Las discrepancias y diferencias de opinión siempre suman y dan como resultado nuevos escenarios enriquecedores, pero deben canalizarse desde el respeto, el diálogo y la convivencia», defendió la institución.

La dirección de la UIE remarcó además que actuará «con responsabilidad y dentro del marco legal», en línea —señaló— con el compromiso de la entidad con el respeto a las normas y a la convivencia.

Los hechos se producen en la antesala de la protesta convocada por Erguer para este 15-A, una movilización con la que el colectivo estudiantil pretende denunciar lo que considera un proceso de mercantilización del sistema educativo gallego. En un comunicado difundido el pasado mes de marzo, la organización sostenía que el alumnado gallego no puede aceptar esa situación y apelaba a la movilización frente a lo que calificaba como una agresión a sus derechos e intereses.

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En Vigo, la aparición de estas pintadas sitúa de nuevo el foco sobre el campus de la universidad privada impulsada por Abanca, en un contexto de debate político y social sobre el modelo educativo y el papel de la enseñanza privada en Galicia.