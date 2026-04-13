Un accidente en los túneles de A Madroa bloquea el acceso a Vigo por la AP-9 y atasca Rande

Un nuevo accidente a las puertas de los túneles de A Madroa ha causado un notable atasco en la AP-9 a primera hora de este lunes. El siniestro ocurrió a las 7:33 horas en el punto kilométrico 151.9 sentido Vigo. En el siniestro se vieron implicados dos vehículos, según datos facilitados por el 112, y se registró un herido que se quejaba de dolor en una pierna. Este tipo de accidentes y atascos son una constante en este punto y bloquean la entrada y la salida a Vigo por la AP-9 de forma periódica.

El servicio de emergencias alertó a Urgencias Sanitarias-061, a Tráfico y al servicio de mantenimiento de carreteras.

El accidente derivó en un largo atasco que en sus peores momentos llegó a los seis kilómetros, señaló la DGT en su mapa del estado del tráfico. Las retenciones se extendieron más allá del puente de Rande, donde los paneles informativos alertaban a los conductores del kilométrico embotellamiento.

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Colas kilométricas en la AP-9 en Vigo por un accidente en el túnel de A Madroa / Alberto Blanco

En sentido contrario, de salida de Vigo, las colas también han superado el cruce con Buenos Aires, con lo que la salida y entrada a Vigo por la AP-9 ha quedado colapsada.