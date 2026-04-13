Un accidente en los túneles de A Madroa bloquea el acceso a Vigo por la AP-9 y atasca Rande
Dos vehículos se vieron implicados en un choque a las puertas del subterráneo que causó un herido
Un nuevo accidente a las puertas de los túneles de A Madroa ha causado un notable atasco en la AP-9 a primera hora de este lunes. El siniestro ocurrió a las 7:33 horas en el punto kilométrico 151.9 sentido Vigo. En el siniestro se vieron implicados dos vehículos, según datos facilitados por el 112, y se registró un herido que se quejaba de dolor en una pierna. Este tipo de accidentes y atascos son una constante en este punto y bloquean la entrada y la salida a Vigo por la AP-9 de forma periódica.
El servicio de emergencias alertó a Urgencias Sanitarias-061, a Tráfico y al servicio de mantenimiento de carreteras.
El accidente derivó en un largo atasco que en sus peores momentos llegó a los seis kilómetros, señaló la DGT en su mapa del estado del tráfico. Las retenciones se extendieron más allá del puente de Rande, donde los paneles informativos alertaban a los conductores del kilométrico embotellamiento.
En sentido contrario, de salida de Vigo, las colas también han superado el cruce con Buenos Aires, con lo que la salida y entrada a Vigo por la AP-9 ha quedado colapsada.
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Emprendedores gallegos en nuevos sectores que desafían el abismo del primer año: así es la nueva generación de autónomos
- 25 años de la Vig-Bay: búscate entre los corredores de esta edición