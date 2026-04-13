Quince negocios de Vigo pudieron continuar su trayectoria al obtener el bono Remuda
En la ciudad se invirtieron 212.374 euros, aunque las solicitudes todavía pueden enviarse hasta el 30 de septiembre
Un total de quince negocios de Vigo han logrado garantizar su continuidad gracias al Bono Remuda, un programa impulsado por la Xunta de Galicia para facilitar el relevo generacional entre trabajadores autónomos. La iniciativa ha movilizado más de 212.000 euros en la ciudad, contribuyendo a mantener la actividad de empresas viables y apoyar a nuevos emprendedores.
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, destacó la eficacia de este programa durante su visita al establecimiento Quo Vadis, uno de los beneficiarios de estas ayudas. El Bono Remuda, dotado con un presupuesto global de 1,5 millones de euros, subvenciona entre el 70 % y el 75 % del coste del traspaso de negocios, con una ayuda máxima que puede alcanzar los 30.000 euros.
El objetivo principal de esta línea es facilitar la transmisión de negocios en funcionamiento, evitando su cierre por jubilación de los titulares y favoreciendo la continuidad del tejido económico local. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito disponible.
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