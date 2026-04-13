Protesta ante el Olimpia Valencia por mejoras laborales para lograr «el mejor servicio público posible»

Con motivo del Día Internacional de Atención Primaria, que se celebró el domingo, SOS Sanidade Pública y el colectivo PACs contra o decretazo, protestaron en la mañana del lunes ante el Olimpia Valencia. Exigieron a Sanidade una «apuesta decidida» por sus profesionales.

El portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel González Moreira, destacó que el objetivo de la concentración «é poñer en valor o papel da atención primaria no conxunto do sistema sanitario e denunciar a situación que está a pasar».

«Está demostrado que os sistemas que teñen unha atención primaria potente teñen mellores resultados en saúde», señaló y reclamó «mellores condicións de traballo para que a cidadanía teña o mellor servizo público posible».

El colectivo denuncia que 11.000 niños gallegos no tienen un especialista de Pediatría asignado, que las esperas por una cita de Medicina de Familia superan los diez días y que las urgencias se colapsan.

Por ello, llaman a la población a manifestar su «rechazo al desmantelamiento de nuestra Atención Primaria y a exigir una sanidad pública de calidad, accesible y con mayores recursos».