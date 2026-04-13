Prorrogan la prisión al acusado de matar a su hermana en Vigo al no lograr ingresar en un geriátrico

El próximo 24 de abril se cumplirán dos años del ingreso en prisión provisional de Juan D.E., acusado de matar a su hermana María del Carmen cuando esta había acudido a visitarlo a su casa del barrio vigués de Lavadores. El hombre, de entonces 63 años, le asestó supuestamente varias puñaladas tras sufrir un brote de su enfermedad, un trastorno mental por el que la Fiscalía solicita una condena de 20 años de internamiento en un psiquiátrico.

La enfermedad terminal, junto a la esquizofrenia paranoide que padece, motivó la petición de los profesionales de la prisión de A Lama de su excarcelación por razones humanitarias. Sin embargo, ante la imposibilidad de dar con un centro geriátrico que se encargue de su cuidado, y ante la proximidad del cumplimiento de los dos años en prisión preventiva contemplados por ley (como máximo puede ampliarse a 4 años), se ha celebrado recientemente una vista en la que se acordó prorrogar su prisión y que continúe en el centro penitenciario mientras se le sigue buscando una alternativa en residencias privadas.

Alteración pquíquica

Tras su arresto el mismo día de los hechos, el estado mental de Juan D.E. no le permitió que el juez instructor al cargo del caso pudiera tomarle declaración, decretando su ingreso provisional en el ala de psiquiatría del hospital Álvaro Cunqueiro hasta que los médicos forenses lo considerasen apto para dicho trámite.

El portal de la casa, con una cinta policial, en imagen de archivo / JOSE LORES

Casi 20 días después, ingresó en el penal de A Lama de forma preventiva , donde continúa hasta el día de hoy, concretamemte en su módulo de Enfermería. La enfermedad terminal que padece Juan D.E. motivó un recurso del centro penitenciario solicitando su excarcelación y traslado a un centro por razones humanitarias. La Xunta, a través de la FUNGA (organismo público encargado de la gestión de su tutula) rechazó llevarlo a una residencia pública por no estar preparadas para vigilarlo ni para la esquizofrenia que parece.

Los intentos por ingresarlo en una residencia privada tampoco resultaron exitosos, alegando una de ellas a acogerlo porque supone «un riesgo en la convivencia del centro».