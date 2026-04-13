El PP de Vigo augura «una situación caótica» por la pérdida del octavo juez de Instrucción

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamenta que a principios de mayo se materializará la desaparición de la octava plaza de Instrucción en la ciudad, criticando que se deje a la sección «infradotada» y augurando «una situación caótica por el alto volumen de causas que tiene Vigo». En este sentido, la líder de los populares vigueses reprocha al Ministerio de Justicia «arrebatar recursos a nuestra ciudad mientras en otras con menos carga de trabajo se refuerzan, confirmándose como una triste realidad lo que en principio parecía una amenaza».

Sánchez recuerda que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, prometió que el Gobierno central publicaría un nuevo decreto para blindar la octava plaza de Vigo y que esta no se transformase en el nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer, reprochando al regidor que dijese que el decreto estaría listo el pasado mes de septiembre y, posteriormente, en mayo o junio. Critica, en este sentido, que el ministro Félix Bolaños no dijese nada nunca de manera oficial.

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«Nos gustaría creer lo que dice Caballero, pero hoy por hoy, esa plaza se perderá y acarreará una mayor carga para los trabajadores, retrasos y una injusticia con las víctimas. Vigo merece algo más, una justicia rápida y digna», finaliza la presidenta del PP de Vigo.