El PP de Vigo augura «una situación caótica» por la pérdida del octavo juez de Instrucción
Luisa Sánchez critica la desaparición de la plaza y al Gobierno central y Abel Caballero por los retrasos en el decreto para recuperarla
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamenta que a principios de mayo se materializará la desaparición de la octava plaza de Instrucción en la ciudad, criticando que se deje a la sección «infradotada» y augurando «una situación caótica por el alto volumen de causas que tiene Vigo». En este sentido, la líder de los populares vigueses reprocha al Ministerio de Justicia «arrebatar recursos a nuestra ciudad mientras en otras con menos carga de trabajo se refuerzan, confirmándose como una triste realidad lo que en principio parecía una amenaza».
Sánchez recuerda que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, prometió que el Gobierno central publicaría un nuevo decreto para blindar la octava plaza de Vigo y que esta no se transformase en el nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer, reprochando al regidor que dijese que el decreto estaría listo el pasado mes de septiembre y, posteriormente, en mayo o junio. Critica, en este sentido, que el ministro Félix Bolaños no dijese nada nunca de manera oficial.
«Nos gustaría creer lo que dice Caballero, pero hoy por hoy, esa plaza se perderá y acarreará una mayor carga para los trabajadores, retrasos y una injusticia con las víctimas. Vigo merece algo más, una justicia rápida y digna», finaliza la presidenta del PP de Vigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Emprendedores gallegos en nuevos sectores que desafían el abismo del primer año: así es la nueva generación de autónomos
- 25 años de la Vig-Bay: búscate entre los corredores de esta edición