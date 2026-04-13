Evento
El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
El objetivo del evento es mantener viva su memoria y poner en valor el trabajo artesanal tradicional
Vigo acogerá el próximo sábado 18 de abril la tercera edición de «A nosa memoria», una jornada dedicada a la artesanía gallega que rendirá homenaje a Rubén Berto Covelo, investigador y divulgador de este ámbito, fallecido el 20 de abril de 2023, el mismo día en que cumplía 44 años.
La iniciativa parte de Iván Puga, responsable de A Póla -ubicado en el número 7 del Paseo de Alfonso-, que cuenta con el apoyo de los padres de su íntimo amigo. El objetivo de mantener viva su memoria y poner en valor el trabajo artesanal tradicional, algo que el propio Rubén haría.
El evento se desarrollará desde las 13.00 horas en el Paseo de Alfonso y contará con demostraciones, talleres y venta de artesanía, cerámica y cestería. También habrá juegos tradicionales para público infantil, actuación de pandereteiras y otras sorpresas a lo largo de la jornada. La programación incluye el concierto de Mario San Miguel, previsto para las 18.00 horas.
«Un ano máis, celebramos A Nosa Memoria! Un evento cheo de sensibilidade por lembrar a os que xa non están e tamén de afouteza por manter vivo un legado inesquecible! Este ano, cambiamos a música tradicional pola actuación de Mario San Miguel, un ser de luz que non nos deixará indiferentes», destacan desde A Póla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Emprendedores gallegos en nuevos sectores que desafían el abismo del primer año: así es la nueva generación de autónomos
- 25 años de la Vig-Bay: búscate entre los corredores de esta edición