El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo

Vigo acogerá el próximo sábado 18 de abril la tercera edición de «A nosa memoria», una jornada dedicada a la artesanía gallega que rendirá homenaje a Rubén Berto Covelo, investigador y divulgador de este ámbito, fallecido el 20 de abril de 2023, el mismo día en que cumplía 44 años.

La iniciativa parte de Iván Puga, responsable de A Póla -ubicado en el número 7 del Paseo de Alfonso-, que cuenta con el apoyo de los padres de su íntimo amigo. El objetivo de mantener viva su memoria y poner en valor el trabajo artesanal tradicional, algo que el propio Rubén haría.

Cartel del evento, que se celebra el sábado 18 de abril. / FdV

El evento se desarrollará desde las 13.00 horas en el Paseo de Alfonso y contará con demostraciones, talleres y venta de artesanía, cerámica y cestería. También habrá juegos tradicionales para público infantil, actuación de pandereteiras y otras sorpresas a lo largo de la jornada. La programación incluye el concierto de Mario San Miguel, previsto para las 18.00 horas.

«Un ano máis, celebramos A Nosa Memoria! Un evento cheo de sensibilidade por lembrar a os que xa non están e tamén de afouteza por manter vivo un legado inesquecible! Este ano, cambiamos a música tradicional pola actuación de Mario San Miguel, un ser de luz que non nos deixará indiferentes», destacan desde A Póla.