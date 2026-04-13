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El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo

El objetivo del evento es mantener viva su memoria y poner en valor el trabajo artesanal tradicional

El Paseo de Alfonso de Vigo acogió la segunda edición de «A nosa memoria» en 2025.

El Paseo de Alfonso de Vigo acogió la segunda edición de «A nosa memoria» en 2025.

FdV

Borja Melchor

Vigo acogerá el próximo sábado 18 de abril la tercera edición de «A nosa memoria», una jornada dedicada a la artesanía gallega que rendirá homenaje a Rubén Berto Covelo, investigador y divulgador de este ámbito, fallecido el 20 de abril de 2023, el mismo día en que cumplía 44 años.

La iniciativa parte de Iván Puga, responsable de A Póla -ubicado en el número 7 del Paseo de Alfonso-, que cuenta con el apoyo de los padres de su íntimo amigo. El objetivo de mantener viva su memoria y poner en valor el trabajo artesanal tradicional, algo que el propio Rubén haría.

Cartel del evento, que se celebra el sábado 18 de abril.

Cartel del evento, que se celebra el sábado 18 de abril. / FdV

El evento se desarrollará desde las 13.00 horas en el Paseo de Alfonso y contará con demostraciones, talleres y venta de artesanía, cerámica y cestería. También habrá juegos tradicionales para público infantil, actuación de pandereteiras y otras sorpresas a lo largo de la jornada. La programación incluye el concierto de Mario San Miguel, previsto para las 18.00 horas.

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«Un ano máis, celebramos A Nosa Memoria! Un evento cheo de sensibilidade por lembrar a os que xa non están e tamén de afouteza por manter vivo un legado inesquecible! Este ano, cambiamos a música tradicional pola actuación de Mario San Miguel, un ser de luz que non nos deixará indiferentes», destacan desde A Póla.

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