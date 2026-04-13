Desalojan a 27 personas sin hogar y tapian la antigua nave de Pescanova en Vigo
La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado de lo Contencioso 2 de Vigo
Agentes de la Policía Local , concretamente del GOA (Grupo Operativo de Apoyo), se han personado junto a la antigua nave de Pescanova de Vigo para proceder a su desalojo al estar habitado por decenas de personas en situación de exclusión social que residían en su interior.
A lo largo de esta mañana, los efectivos municipales han procedido a desalojar a una treintena de ellas (27 en total) que desde hace años viven en condiciones de insalubridad en la nave abandonada en las inmediaciones de Beiramar. Se espera que a lo largo del día puedan identificar las entre 50 y 60 personas que residen actualmente en esta nave abandonada.
La orden de desalojo parte de un mandato judicial del Juzgado de lo Contencioso 2 de Vigo que ha sido trasladada a la Policía Local para que el desalojo se produzca sin incidencias. Hasta el punto también se han trasladado personal sanitario por si alguno de los okupas precisase asistencia médica. A partir de las tres de la tarde comenzarán, además, los trabajos de tapiado de la nave, tanto por Marqués de Valterra como por Jacinto Benavente y Juan Ramón Jiménez.
Las intervenciones en dicha fábrica ahora abandonada eran constantes, sucediéndose numerosos incendios en su interior e incluso el fallecimiento de un morador el pasado 30 de noviembre tras precipitarse desde uno de los pasillos de la nave a una altura de 6 metros. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos de Vigo. Los bomberos fueron requeridos para acceder al interior, donde residían más personas, a fin de comprobar posibles problemas estructurales o riesgo de colapso. Tras la inspección, determinaron que no existía peligro para el resto de moradores y se descartó la evacuación de la nave.
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