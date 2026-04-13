Una oleada de atracos a punta de navaja pone en alerta a los taxistas de Vigo

Al permanente conflicto con Uber, cuyos conductores continúan realizando trayectos urbanos sin licencia por la ciudad, los taxistas de Vigo se enfrentan ahora a un nuevo problema: en los diez últimos días han sufrido tres atracos a punta de navaja.

El responsable es el mismo, identificándolo como un varón de unos cuarenta años, barba y 1,80 metros y cuyo modus operandi se repite: coge un taxi en la parada de Maruja Mallo (O Calvario) o en la de El Corte Inglés a última hora de la tarde para dirigirse a la vieja Avenida de Madrid. En el trayecto, amenaza al conductor con una navaja de gran tamaño y le exige la recaudación de todo el día, así como otros elementos como móviles o joyas. De esta forma, en los tres asaltos perpetrados, ha conseguido un bote superior a los 1.500 euros.

El colectivo ya ha puesto las denuncias pertinentes ante la Policía. El último asalto fue el más grave, pues la taxista plantó cara al atracador y tras un forcejeo recibió cortes en la cara producidas por la navaja. Las heridas fueron leves, pero el susto fue grande. «Hemos iniciado un protocolo para que todos los compañeros estén en alerta», explica Alfredo Estévez, secretario de la Asociación de Autopatronos de Vigo y la provincia de Pontevedra.

El sector se está movilizando para evitar que el atracador vuelva a delinquir. «En las horas punta, cuando pasaron todos los incidentes, en los servicios solicitados desde o hacia donde actuó ese individuo, ningún compañero va solo. Otros dos taxis van de coche escoba para llamar de forma inmediata a la Policía en caso de ser necesario. Hemos creado un grupo nocturno específico para garantizar la seguridad», explica Carlos Gutiérrez, vicepresidente de Élite Taxi, que lamenta que la Policía Local les ha transmitido que no cuenta con los efectivos suficientes para poder actuar a la mayor rapidez posible cuando se producen sucesos como estos.

Esta asociación ha solicitado al departamento de Seguridad del Concello de Vigo que solo necesiten tener cambio de billetes de 20 euros y no de 50, como sucede ahora, para evitar la necesidad de tener tanto dinero en efectivo en los vehículos. «No podemos ser un banco móvil y estar tan expuestos», inciden desde Élite Taxi. Y es que los conductores llegan a juntar hasta 300 euros a lo largo del día no solo por la recaudación, sino también por el efectivo del que deben disponer para poder tener el cambio necesario para entregar a los clientes.

Cámaras

Los taxistas son unos de los grandes testigos del trajín diario de la ciudad. Llevan a viajeros que llegan a Vigo por motivos de trabajo, recogen jóvenes los fines de semana durante la madrugada para trasladarlos a sus casas después de una noche de fiesta o desplazan a familiares y pacientes a los hospitales por motivos sanitarios, entre otros muchos servicios.

Imprescindibles para el buen funcionamiento de Vigo, en su día a día también se enfrentan a situaciones desagradables, especialmente provocadas por clientes problemáticos o delincuentes como el que ha atracado tres veces desde el inicio de abril. Es por ello que muchos cuentan ya con cámaras de seguridad que graban lo que sucede en el interior del taxi. Por lo general, están ubicadas junto al retrovisor de dentro. Esas cámaras almacenan imágenes que pueden ser aportadas a la Policía en caso de alguna denuncia o investigación.

«Funcionan como elementos disuasorios. Al ver los rótulos que informan de la presencia de la cámara, los clientes que pensaban irse sin pagar, por ejemplo, ya no lo hacen», apunta uno de los taxistas que cuenta con una cámara. Se refiere a que en un lugar visible del vehículo, normalmente en una de las puertas exteriores o incluso en el respaldo de los asientos delanteros, es necesario informar a los clientes sobre la existencia de cámaras de videovigilancia y que por tanto van a ser grabados, imprescindible debido a la ley de protección de datos.

La patronal viguesa espera que cuando estos dispositivos estén homologados íntegramente y se puedan acoger a diferentes ayudas, la gran mayoría de los taxistas instale cámaras para vigilar los servicios que hacen por la ciudad. Hay que tener en cuenta que de momento son ellos mismos los que deben asumir los gastos de montaje y funcionamiento del dispositivo, que ascienden a unos trescientos euros.