La mejor hamburguesa de España se saborea en Vigo: estos son sus ingredientes

El chef Santiago Salgueiro, de La Pepita Burger Bar, de Vigo (Pontevedra), ha ganado este lunes el Burger Masters disputado en el 39º Salón Gourmets con una hamburguesa con una mezcla de carne de vaca de aldea, buey, wayu y angus. En segundo lugar ha quedado la hamburguesa elaborada por Jon Dávila, de Kai Street Food, San Sebastián; y en tercer lugar Ramón Franco, de Salvaje Burger, en Vitoria.

La hamburguesa ganadora, que ha sido desarrollada expresamente para este concurso entrará en breve a formar parte de la carta del grupo de hamburgueserías La Pepita, que Salgueiro fundó en 2012 como hamburguesería «prémium». En este campeonato, siete chefs profesionales han elaborado cuatro hamburguesas idénticas en un tiempo de 20 minutos, empleando la carne seleccionada del extenso catálogo de Arcecarne, y demostrando su habilidad en el punto de cocción, la jugosidad y el sabor.

La hamburguesa ganadora está elaborada con cuatro variedades de carne -vaca de aldea, buey, wayu y angus- a la que han añadido ingredientes como unas setas shitake glaseadas, semillas de sésamo, rostí de patata y crema de queso de oveja, entre otros. La Pepita es una franquicia que nació en Vigo en 2012 y cuenta con casi una veintena de locales en toda Galicia y España. En 2025 facturó más de 15 millones de euros.

Feria con 2.000 expositores

Esta primera jornada de Salón Gourmets también se ha celebrado Tacomanía, el primer campeonato de tacos mexicanos. El ganador ha sido Daniel Martínez, del restaurante Tatemado (Madrid), que ha obtenido un premio de 1.500 euros. El segundo premio ha sido para Salvador Melgar, estudiante del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Santa Mª de Guía (Las Palmas), con un premio de 1.000 euros.

La feria de alimentación y bebida, que se celebra a lo largo de cuatro días y ocupa cinco pabellones de IFEMA, cuenta con más de 2.000 expositores y presenta 55.000 productos españoles de calidad y más de mil actividades como catas, concursos, charlas y presentaciones.

Quesos, jamones, vino, embutido y chocolates, se exponen junto a otros productos del sector como maquinaria industrial, cestas de picnic o, vajillas y máquinas cortadoras con el objetivo de atraer la atención de los más 18.000 visitantes profesionales. Entre catas, negociaciones y contratos, por toda la feria se celebran de manera simultánea concursos como el de hamburguesas, pizzas, quesos y demostraciones de elaboración de productos de primerísima calidad presentados por las distintas comunidades autónomas.