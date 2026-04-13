Medida excepcional en Vigo por el cierre de la calle Brasil: Tráfico abre el carril bus de Pizarro a todos los vehículos

Nuevo corte importante de tráfico en el centro de Vigo a partir de este martes 14 de abril. El cierre de las calles Brasil, Cuba, Guatemala y Santo Domingo durante tres días por obras de asfaltado obligará a los conductores a buscar itinerarios alternativos. Además, y según ha anunciado la Concejalía de Tráfico, durante los estas tres jornadas se habilitará circulación excepcional por el carril bus de calle Pizarro, permitiendo el acceso en el tramo desde la rotonda con la calle Brasil hasta calle Vázquez Varela.

La Concejalía de Tráfico ha informado de que el martes 14 de abril comenzarán los cortes en las calles Brasil, Cuba, Guatemala y Santo Domingo, dentro de un plan de obras que se desarrollará por fases hasta el jueves 16.

Los trabajos se realizarán por tramos, por lo que las restricciones irán cambiando según avance el asfaltado. Durante los dos primeros días, las afecciones se concentrarán en la calle Brasil, mientras que el jueves será el turno de la calle Cuba. En todos los casos, los residentes está previsto que solo puedan acceder por la noche, una vez concluyan las obras diarias.

Cruce entre las calles Brasil y Cuba. / Google

Calendario de cortes de tráfico en Vigo: Brasil y Cuba

Martes, 14 de abril

Entre las 09.00 y las 23.00 horas se cortará la calle Brasil en el tramo comprendido entre la rotonda de Pizarro (Plaza Isabel la Católica) y Vázquez Varela.

Este cierre implicará también la restricción de acceso a Santo Domingo. Los residentes solo podrán entrar a partir de las 23.00 horas, mientras que el tráfico general se recuperará a las 08.00 horas del miércoles.

Miércoles, 15 de abril

También entre las 09.00 y las 23.00 horas, se cerrará la calle Brasil entre Vázquez Varela y Gran Vía; y también la calle Cuba entre Urzáiz y Brasil.

Como en la jornada anterior, los residentes podrán acceder a partir de las 23.00 horas y el tráfico general volverá a la normalidad a las 08.00 horas del jueves.

Jueves, 16 de abril

La última fase afectará a la calle Cuba, que permanecerá cerrada entre Brasil y Ecuador desde las 09.00 hasta las 23.00 horas.

Además, las obras afectarán también a la calle Guatemala. El acceso para residentes se permitirá a partir de las 23.00 horas y la reapertura al tráfico general está prevista para las 08.00 horas del viernes.

Estas obras forman parte de la campaña de asfaltado prevista por el Concello de Vigo en esta zona de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos durante esos tres días.