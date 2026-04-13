Matronas del Cunqueiro reclaman protocolos específicos y más medios para retomar las cesáreas humanizadas

Tras más de un año con las cesáreas humanizadas suspendidas y sin avances para poner en marcha una guía aprobada a nivel autonómico para adaptar a la práctica diaria la evidencia científica de los beneficios de la no separación del recién nacido de la madre, desde la Dirección del Área Sanitaria de Vigo trasladaron la semana pasada el desbloqueo de esta cuestión y la voluntad de ponerlas en marcho en mayo.

Sin embargo, matronas del Hospital Álvaro Cunqueiro advierten que siguen «exactamente en el mismo punto» que cuando se plantaron y decidieron dejar de hacerlas porque «no había un protocolo específico desarrollado, no se había aumentado la dotación ni de recursos materiales ni humanos, y se precisaba una reubicación de algunos servicios». Resaltan que nada ha cambiado y que nadie les ha informado de la reunión en la que se desbloqueó la cuestión y a la que sí acudió el supervisor.

Reclaman, al menos, un grupo de trabajo y unos protocolos específicos y claros. Exigen que se confirme la ampliación de personal que la Dirección del área sanitaria va a solicitar a la Consellería de Sanidade y que no sea un refuerzo, sino un aumento real de las plazas en plantilla «con las seis o siete vacantes que son necesarias».

Piden una UCOI

Advierten que con la solución de mantener el postparto en una UTPR, sin crear una unidad de cuidados obstétricos intermedios (UCOI), no se podrá solucionar las separaciones de madre y bebé en un porcentaje importante de casos, las urgentes que requiera una vigilancia más estrecha sin llegar a necesitar REA o UCI.

El área viguesa es la única de las gallegas en las que no se aplica esta guía de acompañamiento de la mujer y del contacto piel con piel en la cesárea.