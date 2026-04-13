Enfermeras y fisioterapeutas, las que más aumentan sus consultas en los centros de salud

En conjunto, las consultas en los centros de salud se mantuvieron el año pasado en el mismo nivel que el anterior: se llevaron a cabo 6,155 millones, solo un 0,08% que en 2024. Y sin embargo, descendieron las citas efectuadas por casi todas las áreas, salvo las de enfermería, fisioterapia e higiene bucodental.

Medicina de familia es la que aglutina mayor volumen de actividad, con casi la mitad del total. Fueron 2,95 millones en 2025. Es la cifra más baja desde 2017, salvo por la caída que protagonizaron en 2023 —2,94 millones de consultas—. El pico fue tras la pandemia, con un pico de 3,15 millones de visitas de pacientes en 2021.

Desde la Junta de Personal del Área Sanitaria de Vigo no creen que se deba a un retroceso de la demanda, sino más bien a las dificultades de acceso a la atención de Medicina de Familia por la falta de cobertura de las vacantes. "A sustitución dos profesionais é menor e a sobredemanda están a asumila os PACs [puntos de atención continuada] e as urxencias do Álvaro Cunqueiro", sostiene su presidenta, Pilar Rodríguez. De hecho, en ambas ha aumentado la actividad el año pasado. Los nueve dispositivos extrahospitalarios, en un 2,38% hasta los 285.629 casos y, en el servicio hospitalario, en un 3,76% hasta los 218.636. Más de medio millón en total.

Enfermería

Considera, también, que puede explicar en parte el aumento de consultas de enfermería en los centros de salud, que crecieron en 24.261 hasta las 2,1 millones de citas. Es el cuarto mayor volumen desde que hay datos publicados (2014), solo superado por los tres años posteriores a la pandemia. Rodríguez señala que estas profesionales han asumido mayor carga del control de pacientes crónicos en cupos de población sin especialista de medicina de familia asignado, un problema estructural que, además, rompe equipos de trabajo en Atención Primaria.

Las enfermeras de los equipos de soporte de atención domiciliaria, cuya actividad se empezó a registrar en 2023, también son de las que más aumentan su actividad, pasando de los 9.654 casos ese año a los 12.720 del año pasado. Un 32% más.

La caída de la natalidad explica que las consultas de pediatría en los centros de salud están en el nivel más bajo desde que hay datos. Fueron 380.359 en 2025, frente a las 471.214 que llegó a haber en 2016.

En cambio y pese a la caída de embarazos, las matronas firman su segundo año con más consultas, lo que confirma que las competencias que pueden desarrollar son mucho más amplias y que solo necesitan más recursos, como los efectivos que se han añadido recientemente.

Instrucción tumbada

Una evolución llamativa es la de farmacia, que se disparó desde las poco más de 13.000 consultas de 2019 a las 78.288 de 2022; casi 6 veces más. Ese año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbó una instrucción del Sergas que les permitía renovar recetas en tratamientos, que sí se permitió durante los problemas de accesibilidad en la pandemia de covid-19. Así que las consultas han vuelto a caer a menos de la mitad: baja de las 36.000 en 2025.

Las citas con los nutricionistas también cayeron un 22%, hasta las 38.901, por la reducción de sus efectivos de 16 a 9 en marzo del año pasado.

Las consultas con odontólogos están más bien estancados —solo 18 citas menos—, pero sí suben las de higienistas bucodentales, que cierran su ejercicio con más actividad de la serie, con 52.375 citas.