Detenido en Vigo tras patearle la cabeza a un hombre al que tiró al suelo de un puñetazo

Agentes la Policía Local de Vigo han detenido a un hombre de 39 años de edad, H.W.C.C., como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir a otro varón, al que tiró al suelo y al que propinó varias patadas en la cabeza.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, cuando una dotación que patrullaba por la calle García Barbón fue abordada por una joven que les informó de que se estaba produciendo una pelea entre varios chicos en las proximidades.

Cuando los agentes llegaron observaron a un hombre sin camiseta y, a sus pies, otro varón tendido en el suelo, inconsciente, y con una fuerte hemorragia nasal. Los agentes solicitaron asistencia sanitaria y los profesionales que atendieron al herido determinaron en una primera exploración que tenía fractura de los huesos propios de la nariz, le faltaba un incisivo y tenía un traumatismo craneoencefálico, por lo que lo evacuaron al hospital Álvaro Cunqueiro.

El hombre que estaba sin camiseta señaló a los agentes que le había golpeado para defenderse de una supuesta agresión, sin precisar el motivo de la pelea, pero los testigos explicaron a los policías que le habían visto darle un puñetazo y que, cuando la víctima cayó al suelo y no podía defenderse, le propinó dos patadas en la cabeza muy fuertes que lo dejaron totalmente inconsciente.

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Por estos hechos, los funcionarios procedieron a la detención del varón por un supuesto delito de lesiones.