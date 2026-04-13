Confirmada la fecha y hora del tradicional concierto de la Coral Casablanca en Castrelos

La Coral Casablanca amplía el cartel de conciertos del auditorio al aire libre de Castrelos. Volverá al recinto del parque municipal el 18 de julio: su actuación comenzará a las 22.30 horas. Es la octava confirmación del cartel de Castrelos de este verano, tras Deep Purple, la ópera «Carmen», Chayanne, Noites de Zarzuela, The Corrs, Viva Suecia e Iván Ferreiro. Se esperan más anuncios por parte del alcalde, Abel Caballero.

El regidor acudió a uno de los ensayos de la Coral Casablanca para desvelarles a los integrantes la fecha de la actuación. «Cabe destacar os concertos que ofreceu no Palau da Música de Barcelona, a Catedral de Bruxelas con motivo da Europalia 85, o Teatro Comunale de Estrasburgo, a Catedral de L’Orient, así como outros tantos escenarios de toda España», destacan desde el Concello.

La Coral Casablanca se fundó en 1957 en el Convento de los Padres Capuchinos del barrio vigués de Casablanca. Es la más laureada de Galicia y la más antigua en activo de la ciudad. El coro ha sido premiado y reconocido en una veintena de ocasiones y ha actuado en Galicia, Portugal, Asturias, Euskadi, Aragón, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Madrid, Bélgica, Francia y Alemania.

Cartel completo y entradas

El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.