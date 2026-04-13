El concurso de tapas Petisquiño, en Vigo, se adelanta a mayo

La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) ha decidido adelantar el concurso de tapas «más vigués» a primavera «debido al buen tiempo» -es habitual de otoño-. El Petisquiño se celebrará entre el 15 y el 31 de mayo. Informa la organización que ya está abierto el plazo para que los locales y restaurantes de Vigo que quieran participar puedan inscribirse tanto en la categoría de tapa salada como en la dulce.

Organizado por Feprotur y patrocinado por el Concello de Vigo, el concurso «pretende difundir la cultura gastronómica de la ciudad y apostar por un sector hostelero profesional y de calidad». Las ocho tapas mejor valoradas pasarán a la final. Un jurado profesional decidirá la mejor y, además, la más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con produtos del mar, la más larpeira y la más riquiña.

El ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico «Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia-Sete Cidades, Sete Sabores» y, posteriormente, en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos de Hostelería de España. En 2025, el ganador fue Nikko, espacio gastronómico, con su tapa «Eche o que hai», compuesta por costilla de vaca a baja temperatura marinada con salsas japonesas y acompañada por pan brioche.