Los candidatos al Rectorado de la UVigo debaten sobre transferencia e innovación en A Sede del Celta

El primer cara a cara de los tres candidatos al Rectorado de la UVigo abordó su visión de la transferencia y la innovación. El centro tecnológico Gradiant organizó un debate en A Sede del Celta para conocer los proyectos de Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro en este ámbito.

El encuentro estuvo moderado por Fernando Jiménez, gerente de Gradiant, y entre el público asistente se encontraban algunos de los futuros integrantes de los respectivos equipos de gobierno que se han ido desvelando a lo largo de las últimas semanas.

Público asistente al debate. / Jose Lores

En todo caso, la fecha oficial para dar a conocer todos los nombres y el programa de gobierno será este viernes 17. Y Jacobo Porteiro, de ConSenso, ya ha anunciado que ha elegido la Facultad de Filología y Traducción para su puesta de largo.

En el encuentro organizado por Gradiant, Carmen García Mateo, de Nós Universidade, destacó la «excelente salud» de las relaciones entre la UVigo y los centros tecnológicos, aunque abogó por cuidarlas y potenciarlas así como por una transferencia «integral e inclusiva».

Un momento del encuentro organizado por Gradiant. / Jose Lores

Belén Rubio, de Horizonte 2040, defendió un ecosistema de innovación en el que todos los agentes tengan claro su papel y se «complementen» para mejorar el tejido productivo y la calidad de vida de los gallegos.

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Y Jacobo Porteiro, tras señalar el «talento y capacidad» de la UVigo para hacer transferencia, apuesta por un modelo «más proactivo» que conecte mejor conocimiento y sociedad y, de esta forma, obtener un «impacto real».