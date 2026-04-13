El BNG exige que el nuevo plan estratégico del Puerto de Vigo renuncie a más rellenos en la ría

El BNG de Vigo ha advertido de que el futuro plan estratégico del Puerto no puede abrir la puerta a nuevos rellenos en la ría y ha reclamado a la Autoridad Portuaria que no inicie ese proceso sin haber resuelto antes cuestiones pendientes como las alegaciones presentadas a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) y la evaluación ambiental estratégica correspondiente.

La formación nacionalista sostiene que no tiene sentido diseñar un nuevo horizonte para el Puerto sin revisar antes el grado de cumplimiento del actual Plan 2018-2028. En ese sentido, el portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, pidió una «avaliación honesta e transparente» del documento vigente antes de avanzar en una nueva planificación. «O Porto de Vigo é un motor económico de primeira magnitude para esta cidade e para o conxunto de Galiza. Por iso precisamente, porque o seu papel é fundamental, non podemos permitir que a súa planificación se faga de costas á cidade», afirmó.

El BNG reclamó además al presidente del Puerto, Carlos Botana, que dé respuesta a las alegaciones presentadas en noviembre de 2024 a la nueva DEUP y que espere a la evaluación ambiental estratégica del Ministerio antes de activar un nuevo plan. A juicio de la formación, «non se pode construír o futuro cando o presente está sen resolver».

Sin nuevos rellenos en la ría

La principal línea roja marcada por el Bloque pasa por impedir cualquier nuevo relleno en la ría, una posibilidad que los nacionalistas vinculan al discurso reiterado sobre la falta de espacio portuario. Para el BNG, esa etapa debe darse por cerrada. Igrexas fue tajante al respecto al sostener que «o tempo dos recheos rematou».

La formación tampoco acepta que la futura estrategia portuaria sirva para impulsar instalaciones de eólica marina en espacios protegidos ni para reorientar determinados suelos industriales hacia otros usos logísticos. En ese punto, el Bloque pone el foco de forma especial en los terrenos de la antigua Vulcano, hoy Estaleiros San Enrique, y rechaza que puedan convertirse en una ampliación de la terminal de contenedores.

«A construción e a reparación naval é unha actividade estratéxica para Vigo, forma parte da nosa identidade industrial, e estrangulala para gañar metros cadrados de almacenamento sería un erro histórico que a nosa cidade non se pode permitir», defendió Igrexas. En esta línea, el BNG insiste en que el estaleiro de Teis debería destinarse a crear el prometido centro de reparaciones navales de la ría.

La Plisan, alternativa al crecimiento sobre la ría

Frente a nuevas ocupaciones sobre el litoral, los nacionalistas sostienen que el crecimiento y la competitividad del Puerto deben apoyarse en una mejor organización del espacio ya disponible y en una mayor conexión con áreas logísticas complementarias. Entre ellas, el BNG vuelve a situar en primer plano la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan).

Según defendió Igrexas, la vía para que el Puerto siga creciendo «non pasa por seguir cementando a Ría nin por sacrificar o naval», sino por ordenar y optimizar los espacios existentes, mejorar la conectividad de las terminales y desarrollar de verdad la PLISAN para convertirla en un instrumento útil al servicio de la actividad portuaria e industrial.

Un proceso abierto a la ciudad

Más allá de las discrepancias de fondo, el BNG pone el acento en la forma en que debe abordarse la planificación del Puerto. El portavoz municipal reclamó a Botana que, antes de activar un nuevo plan estratégico, abra «un proceso real de participación e diálogo non só cos operadores portuarios senón con toda a cidade».

Igrexas insistió en que el diseño del futuro del Puerto no puede quedar restringido al ámbito institucional o técnico y reclamó un compromiso expreso para no ejecutar nuevos rellenos, no promover la eólica marina y no utilizar la planificación portuaria para expulsar actividades industriales estratégicas. «O deseño do futuro do Porto non pode facerse de portas a dentro dos despachos. A Ría é de Vigo e Vigo é da Ría», sostuvo.

El dirigente nacionalista remató su intervención con una idea de fondo sobre la relación entre la ciudad y su puerto: «A Ría é de Vigo e Vigo é da Ría. O Porto ten que ser a ponte entre os dous, non o muro que as separa».