Binter lanza vuelos de Vigo a Canarias desde 95 euros por trayecto

La aerolínea canaria Binter ha lanzado un nuevo Bintazo que permitirá volar desde Vigo a Canarias desde 95 euros por trayecto, siempre que el pasajero adquiera ida y vuelta. Esta promoción de vuelos baratos estará disponible hasta el 27 de abril y se aplicará a viajes realizados entre el 15 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

La oferta de Binter incluye vuelos desde el aeropuerto de Vigo hacia Gran Canaria y Tenerife, así como conexiones al resto de las islas del archipiélago con aeropuerto, haciendo escala en alguna de esas dos rutas principales si un coste añadido extra.

La compañía destaca que los pasajeros podrán disfrutar de su propuesta de viaje diferencial, con vuelos operados en los Embraer E195-E2, unos aviones que sobresalen por su menor nivel de ruido, eficiencia y una configuración interior que ofrece más espacio entre filas y elimina el asiento central.« A ello se suma un servicio a bordo de alta gama, con aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre en cabina, entre otras prestaciones», destacan.

Trece frecuencias semanales entre Vigo y Canarias

Binter mantiene una amplia operativa entre la ciudad olívica y el archipiélago, con 13 frecuencias semanales. La aerolínea ofrece vuelos diarios con Tenerife Norte y conexiones con Gran Canaria todos los días excepto los sábados.

Como destacan desde la compañía aérea, uno de los principales atractivos de esta ruta es que los viajeros pueden continuar hasta cualquiera de las islas canarias por el mismo precio, gracias a los vuelos interinsulares gratuitos en conexión que ofrece la compañía. Esta opción se apoya en los 220 trayectos diarios que Binter realiza dentro del archipiélago.

Además, la aerolínea pone a disposición de sus clientes otros productos específicos para descubrir Canarias con más flexibilidad. Entre ellos figura Discover, el stopover de Binter que permite visitar dos islas en un mismo viaje por un pequeño suplemento sobre la tarifa habitual, y AirPass Explorer, pensado para quienes quieran realizar varios saltos entre islas vinculados a un billete nacional o internacional de ida y vuelta.