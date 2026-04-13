Una avería en la máquina de rayos del PAC obliga a enviar las urgencias al Meixoeiro durante el fin de semana
El equipo ya está trabajando hoy tras arreglarse el problema
El equipo de radiología con el que cuenta el Centro Integral de Salud Taboada Leal se averió el pasado viernes de tarde y obligó a remitir al Hospital Meixoeiro las urgencias que requirieron placa este fin de semana en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo, ubicado en la primera planta del inmueble.
En el centro de la calle Pizarro cuentan con una máquina de rayos para placas de tórax que emplean tanto el servicio de urgencias extrahospitalarias —para apoyar sus diagnósticos y obtener una resolución mayor, evitando derivaciones al Álvaro Cunqueiro—, como los centros de salud, que remiten citas programadas e, incluso, pacientes que ven en citas urgentes.
Al limitarse la avería al fin de semana, solo afectó a las urgencias del PAC. El personal que atiende la máquina fue enviado al Hospital Meixoeiro para atender allí los casos que lo requirieran, aunque los médicos trataron de remitir los estrictamente indispensables para evitar el desplazamiento al paciente.
El problema ya está solventado y el Sergas asegura que hoy ha atendido las citas programadas con normalidad.
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