El Sergas invita a habitantes del área de Vigo a participar en el proyecto Xenoma Galicia

Tras iniciarlo con la población de Santiago y O Barbanza, la Xunta arranca una nueva fase de proyecto Xenoma Galicia ofreciendo participar a habitantes del área sanitaria de Vigo seleccionados de forma aleatoria. La toma de muestras comienza el lunes 20 en el Hospital Meixoeiro y la Consellería de Sanidade espera alcanzar los 1.071 participantes esta zona.

Xenoma Galicia busca avanzar en el conocimiento de las enfermedades genéticas hereditarias que afectan a la población de la comunidad gallega a mediante la recopilación y análisis de datos genéticos, clínicos y muestras biológicas de 5.000 gallegos. La Xunta espera que estos datos sean «fundamentales para el progreso de las estrategias de salud y de la medicina personalizada en Galicia».

Todas las personas que reciba un SMS con la invitación —remitidos de forma aleatoria— dispondrán en la app Sergas Móbil de toda la información necesarias para participar y podrán reservar cita para la extracción de sangre. La toma de muestras tienen por finalidad identificar genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar.

¿Cuándo?

Esta toma de muestras se realiza de lunes a jueves, entre las 15.30 y las 18.30 horas, del 20 de abril al 9 de junio. Los participantes no tienen que acudir en ayunas.

Mañana, lunes 13, se enviará un mensaje de recordatorio para reservar hueco entre las citas habilitadas.

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Progresivamente, el proyecto Xenoma Galicia se llevará a todas las áreas sanitarias gallegas.