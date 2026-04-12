¿Qué se podrá hacer en el estadio de Balaídos con la nueva concesión? Los ejemplos de éxito de otros clubes de la Liga

El mundo del deporte está evolucionando a marchas forzadas y, desde hace años, la experiencia que ofrecen los clubes no puede reducirse únicamente al día del partido, algo en lo que ha incidido en casi todas sus comparecencias tanto la actual presidenta del Celta, Marian Mouriño, como su antecesor en el cargo, dejando claro que el club debía explorar nuevas fórmulas para captar ingresos y poder mirar de tú a tú al resto de clubes de la Primera División que, aprovechando la modernización de sus estadios, se lanzaron al impulso de varios proyectos para blindar sus finanzas y aumentar su competitividad.

«Necesitamos esto para seguir creciendo si queremos estar siempre entre los diez primeros y competir con otras ciudades y estadios», dejó claro el viernes en su comparecencia junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, Marian Mouriño, que ha reforzado el área de negocio del club y ha buscado alianzas para tejer una oferta de actividades que, una vez se firme la concesión, «permitirá que todo el mundo tenga un Balaídos que le represente y no solo los días de fútbol». En ese desafío de conseguir un lugar activo los 365 días del año, hay un claro anhelo desde hace tiempo y que el aumento del aforo de Balaídos, máxime cuando se acometa la ampliación de Tribuna para superar los 40.000 espectadores, tenga un hueco en las giras de importantes grupos musicales con la celebración de conciertos, como ya está sucediendo en recintos como el Metropolitano de Madrid, San Mamés en Bilbao o Anoeta en San Sebastián.

La oferta de ocio y tiempo libre no se quiere quedar ahí, puesto que también Mouriño deslizaba que el Celta pretende aprovechar el nuevo escenario que se abre en Balaídos ampliando el museo y la tienda para conseguir una experiencia mucho más atractiva, sumando por ejemplo un negocio de restauración y hostelería especializado. Por otro lado, Balaídos puede ser también un perfecto escenario para la celebración de congresos, ferias y eventos, ofreciendo ya varias salas y espacios de diferentes tamaños a los que se sumarán próximamente los habilitados en la grada de Gol en construcción.

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El camino que quiere tomar el Celta ha supuesto para otros clubes de la Liga auténticas experiencias de éxito para reforzar su músculo económico, como reflejan por ejemplo las últimas cuentas publicadas por el Athletic Club. La entidad bilbaína consiguió duplicar los ingresos obtenidos relacionados con actividades comerciales potenciando la utilización de los bajos de San Mamés. Otras entidades como Osasuna también han aprovechado la reforma de su estadio para explotar en concesión nuevos espacios con usos terciarios y exprimir así sus recursos. Informes publicados por la UEFA han constatado también que el camino de buscar convertir los templos futbolísticos en lugares de reunión más allá de un partido cada dos semanas no tiene marcha atrás. De ahí, la insistencia del Celta en reforzarse con nuevo patrimonio.