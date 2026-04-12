Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo

La Porta do Sol de Vigo ha experimentado en los últimos años una auténtica transformación gracias a la peatonalización impulsada por el Concello que permitió pasar de un lugar atravesado a diario por el tráfico rodado a una gran plaza pública donde el ciudadano es el único protagonista y que se convierte en el punto neurálgico de un sinfín de actividades de ocio y festivas. Con todo, aún quedan deberes por delante como avanzar en la prolongación del túnel que arranca en Policarpo Sanz y que concluirá en Torrecedeira para prolongar el efecto por Elduayen y hasta un Paseo de Alfonso que ya nota la mejora, pero también lograr una plena integración de los edificios situados en el kilómetro cero de la ciudad olívica.

Para ello, el gobierno local aprobó en febrero un proyecto de reforma de la fachada de los locales titularidad del Concello situados en los bajos de la rúa Abeleira Menéndez y la plaza de Argüelles, una actuación que cuenta con un presupuesto de 178.150 euros «con la que queremos integrarlos en este espacio urbano con gran valor patrimonial», explican fuentes municipales.

¿En qué consistirá exactamente la iniciativa impulsada por el Concello? FARO ha tenido acceso a las primeras infografías que desvelan cómo quedarán estos inmuebles, donde la actuación que se acometerá se ceñirá exclusivamente a la fachada con la meta de definir un nuevo exterior que genere una imagen mucho más atractiva. De esta forma, se instalarán unos nuevos paneles en el conjunto de la fachada todos del mismo material para conseguir un efecto de continuidad y uniformidad, aunque se mantendrán los accesos existentes a los bajos, en cuyo interior no se intervendrá y se mantendrá la distribución actual.

Estado actual de los bajos comerciales. / Marta G. Brea

Además de panelar los inmuebles, el Concello ha diseñado la instalación de una iluminación ornamental, «con el objetivo de realzar la envolvente» y, por otro lado, se colocará una pantalla de información interactiva, centrada principalmente en divulgar la programación de la Pinacoteca Fernández del Riego, situada a escasos metros de la zona, aunque también podrá adaptarse a distintas necesidades del Concello para publicitar otras cuestiones de interés municipal.

Plan global

La actuación en Porta do Sol, punto imprescindible de las rutas turísticas de la ciudad y una de las puertas de entrada al Casco Vello, se enmarca dentro de un plan global diseñado por el Concello para recuperar y poner en valor espacios degradados, como sucederá también en otro extremo del barrio histórico como las calles Carral y Laxe, donde ya han arrancado los sondeos arqueológicos para posibilitar, a medio plazo, una intervención radical en los bajos comerciales entre los números 27 y 41 de la rúa Carral, con una mudanza total de la fachada al estilo de lo proyectada en la Porta do Sol, que garantizará el uso de los locales como almacenes municipales. En paralelo, se acometerá también la humanización de la rúa Laxe, pasando de la pavimentación de piedra a una de granito y un único carril de circulación restringida. Habrá también bancos, vegetación ornamental e iluminación ambiental.

Asimismo, en otro extremo del Casco Vello, en el Paseo de Alfonso, el Concello también ha intervenido para recuperar la fachada de la plaza da Fonte, justo enfrente de uno de los símbolos de Vigo como es el olivo.