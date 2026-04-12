Los juzgados de Vigo reciben las primeras denuncias a través del portal On-Red

Hace poco menos de un año , la Guardia Civil puso en marcha un portal web, On-Red, en el que los ciudadanos podrían presentar sus denuncias de determinada naturaleza por Internet para posteriormente dar cuenta de la investigación a los juzgados.

En el caso de Vigo, la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad ha comenzado a recibir los primeros casos planteados a través de este portal.

Tentativa de estafa

Según ha podido saber este periódico, una de estas primeras denuncias obedece a una tentativa de estafa telemática. El afectado había recibido varios mensajes solicitando varias transacciones para comprobar la veracidad de una cuenta. Aunque en un primer momento, sí realizó el pago, las sospechas de un posible fraude informático le llevaron a anular las transferencias.

La denuncia a través de esta «cibercomandancia» de la Guardia Civil fue interpuesta el pasado mes de noviembre y tras medio año de investigación recayó por reparto en la plaza nº1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia vigués.

Pese a las numerosas diligencias practicadas por el Instituto Armado no se logró dar con el origen del mensaje y todo apunta a que el caso será archivado por falta de pruebas.

La Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias «On-Red» funciona como un portal de denuncias telemáticas que evitar al ciudadano tener que acudir a una instalación oficial. Permite presentar denuncias solo por delitos de daños, hurtos, pérdida o extravío de documentación, localización de documentación, sustracción de vehículos, sustracción en el interior de vehículos o stafas y cargos fraudulentos a través de medios informáticos.