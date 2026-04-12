El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos

El estadio municipal de Balaídos está sufriendo en la última década una completa transformación que vivirá a finales de este año un auténtico hito con la finalización de los trabajos de construcción de la nueva grada de Gol, que permitirá sumar no solo una necesaria cantidad de asientos para dar cobijo a una masa social que no deja de crecer, sino que dejará una auténtica bancada multusos prácticamente «melliza» a la de Marcador, sumando así alrededor de 6.000 metros cuadrados destinados a usos comerciales.

Esto elevará la cifra total que podrá gestionar el Celta, una vez que se pueda firmar la concesión tras los trámites administrativos preceptivos, a unos 15.000 metros cuadrados, según las cifras manejadas en los distintos proyectos elaborados para acometer la reforma integral del estadio vigués y las normas urbanísticas, que establecen que los usos más allá de lo puramente deportivo no podrán superar el 50% de la superficie total de la parcela del estadio.

Con la infraestructura prácticamente lista, Concello de Vigo y Celta limaron durante los últimos meses los términos de una concesión que veía inicialmente la luz este pasado viernes con la aprobación de los pliegos, colmando así uno de los hitos marcados en rojo en el plan estratégico de la entidad presidida desde 2023 por Marian Mouriño, que entendió desde un primer momento que para sacar el máximo rendimiento deportivo posible, hacía falta una solidez económica e ingresos más allá de los puramente deportivos y por las televisiones.

Una vez que entre en vigor la concesión, que contempla un canon inicial por año de 802.357 euros aunque sujeto a múltiples variables, tanto en la forma de pago como en ajustes de la cantidad por factores externos o deportivos, el Celta tendrá total libertad para buscar fórmulas con las que Balaídos siga caminando hacia una herramienta útil los 365 días del año, siguiendo la estela de lo que ya están haciendo otros clubes asentados en Primera División desde hace tiempo con conciertos, tiendas más amplias y diversas, espacios gastronómicos y de restauración o experiencias de ocio.

Concesión del estadio de Balaídos / Hugo Barreiro

Balaídos, con todo, no es la única pieza del puzle que busca armar el Celta desde hace años para conseguir ese patrimonio que le permita dar el salto. Una de las piezas ya consolidadas fue el aterrizaje en la sede de Príncipe, con una gran tienda, una clínica o un restaurante o distintos salones que están a disposición de cualquier interesado en organizar eventos, algo que se está ya replicando en el estadio y que podrá adquirir una nueva dimensión cuando entre en vigor la concesión hasta 2101.

Además, el próximo año la entidad céltica podrá dar otro salto de calidad al disponer, si las previsiones no se tuercen, desde el verano de 2027 de los primeros edificios que se están construyendo en la ciudad deportiva Afouteza, en Mos, y del miniestadio en el que jugarán sus partidos el Fortuna y As Celtas. Según los últimos avances trasladados por el Celta, nueve meses después de la colocación de la primera piedra, ya se pueden ver las siluetas de los dos primeros edificios, el mixto y el Celta, cuya cimentación supera el 30%. Es en el primero donde está previsto centralizar la oferta universitaria con cinco titulaciones, pero también la ampliación del área sanitaria vinculada a la clínica en la sede de Príncipe, espacios dedicados a innovación y una escuela infantil. En los sótanos del inmueble habrá una zona expositiva con los materiales recuperados durante las intervenciones arqueológicas.

Las futuras nuevas vías de ingreso para robustecer el club no se quedarán ahí, ya que el proyecto Celta360 en Afouteza, para el que ha tenido la plena colaboración de la Xunta, fija otras metas para los años posteriores, con la intención de desarrollar una residencia, un colegio internacional y un establecimiento hotelero. En total, el club prevé una inversión superior a los 110 millones de euros, contando con fondos de la Liga y de socios colaboradores.