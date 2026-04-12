Buenas noticias para el desarrollo en Vigo de la ETEA: la cafetería-restaurante, más cerca de ser una realidad
La Xunta recibe una oferta de un hostelero para la construcción y explotación del equipamiento
Buenas noticias para la nueva etapa que se quiere abrir en la ETEA más de dos décadas después de que las instalaciones quedaran sin uso militar. Si nada se tuerce en el procedimiento administrativo abierto por la Xunta, próximamente será una realidad la construcción de una cafetería-restaurante en el antiguo edificio de la panadería, puesto que un hostelero, Manuel Lago Chapela, ha presentado una oferta en el concurso licitado en enero por el Gobierno gallego, con el objetivo de habilitar un lugar de encuentro y dinamización social en el entorno.
El proyecto permitirá renovar totalmente el inmueble para conseguir un espacio polivalente, que en el exterior contará con una terraza cubierta y otra descubierta, una barra alta exterior y jardines que integrarán el conjunto del paisaje marítimo. En la primera fase del proyecto, la concesionaria debe diseñar y ejecutar la rehabilitación, con un presupuesto estimado de 406.000 euros y una duración de un año. A partir de ese momento, podrá explotarlo durante 19 anualidades. Como contraprestación por el uso de un bien público, se ha establecido un canon mínimo de 1.000 euros por ejercicio.
Los funcionarios de la administración autonómica deberán evaluar ahora la oferta presentada por Manuel Lago cumple tanto los criterios técnicos de calidad de propuesta y enfoque social, como los económicos y si la empresa que se encargará de la reforma cumple todos los requisitos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»