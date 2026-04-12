Buenas noticias para el desarrollo en Vigo de la ETEA: la cafetería-restaurante, más cerca de ser una realidad

Buenas noticias para la nueva etapa que se quiere abrir en la ETEA más de dos décadas después de que las instalaciones quedaran sin uso militar. Si nada se tuerce en el procedimiento administrativo abierto por la Xunta, próximamente será una realidad la construcción de una cafetería-restaurante en el antiguo edificio de la panadería, puesto que un hostelero, Manuel Lago Chapela, ha presentado una oferta en el concurso licitado en enero por el Gobierno gallego, con el objetivo de habilitar un lugar de encuentro y dinamización social en el entorno.

El proyecto permitirá renovar totalmente el inmueble para conseguir un espacio polivalente, que en el exterior contará con una terraza cubierta y otra descubierta, una barra alta exterior y jardines que integrarán el conjunto del paisaje marítimo. En la primera fase del proyecto, la concesionaria debe diseñar y ejecutar la rehabilitación, con un presupuesto estimado de 406.000 euros y una duración de un año. A partir de ese momento, podrá explotarlo durante 19 anualidades. Como contraprestación por el uso de un bien público, se ha establecido un canon mínimo de 1.000 euros por ejercicio.

Los funcionarios de la administración autonómica deberán evaluar ahora la oferta presentada por Manuel Lago cumple tanto los criterios técnicos de calidad de propuesta y enfoque social, como los económicos y si la empresa que se encargará de la reforma cumple todos los requisitos.