El alquiler de bicis en Vigo evitó que se emitiesen ocho toneladas de CO2 en un año
En 2025 realizaron 4.579 servicios y recorrieron alrededor de mil kilómetros
A falta de un sistema de alquiler de bicicletas público, la ciudad tiene uno privado a través de la empresa Welgood. Lleva dos años funcionando y su actividad va en aumento. Según sus registros, en 2025 se realizaron 4.579 servicios con sus 53 ciclos, alrededor de tres mil salidas más que el año anterior. Este año el pulso también es bueno y se estima que la tendencia sea al alza.
Son eléctricos y están disponibles en siete aparcamientos subterráneos de la ciudad, concretamente los del Náutico, Praza da Independencia, Urzáiz, Areal, Policarpo Sanz, Pintor Colmeiro, O Calvario y Praza América.
Uno de los datos más positivos de su uso es que, según las estimaciones de la compañía, el último año se pudieron ahorrar ocho toneladas de CO2 al invertir tiempo de movilidad en bicicletas y no en otros transportes. El cálculo se obtiene a partir del total de kilómetros -unos mil- recorridos por estos vehículos.
El perfil del usuario es variado, va desde turistas que se lanzan a conocer la ciudad a dos ruedas, a locales que las usan para desplazarse. También son muchos los que las usan para ir a la playa, desde Plaza América a Samil. El precio es de dos euros la hora, aunque existen diferentes tarifas para alquilarlas por día o semanas.
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