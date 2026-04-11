Vigo recibe a Maritxu Usubiaga, la peregrina vasca que completa su Camino número 56 a los 85 años

Vigo recibió esta semana a una peregrina poco común. La vasca Maritxu Usubiaga, conocida como la «peregrina de los récords», hizo parada en el albergue público de peregrinos Juan Manuel López Chaves, en el barrio del Berbés, durante su Camino de Santiago número 56, una cifra extraordinaria que alcanza además a sus 85 años.

Hasta el albergue se desplazaron la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, que quisieron saludar personalmente a la caminante vasca en su paso por la ciudad.

Ortiz puso en valor la trayectoria y el espíritu de la peregrina. «Foi un pracer recibila no noso albergue e coñecer as súas experiencias vitais, porque é un exemplo para todos os camiñantes e demostra unha enerxía e gañas de gozar da experiencia do Camiño», señaló. Por su parte, Luisa Sánchez destacó a Usubiaga como «a peregrina dos récords Guinness» y le deseó buen viaje hasta Santiago de Compostela.

La propia Maritxu Usubiaga explicó que su vínculo con el Camino comenzó en 2007, a raíz de una promesa personal. «Tiven unha pneumonía moi forte e pedinlle a Deus que se saía adiante faría o Camiño de Santiago», relató. Desde entonces, no ha dejado de caminar. Esta primavera completa su peregrinación número 56 a Compostela, entre ellas cuatro veces por el Camino de la Costa y más de una decena de visitas a Muxía. «Eu son feliz facendo o Camiño», resumió.

Un arranque de año de récord en la ruta costera

La llegada de Usubiaga a Vigo coincide además con un momento de especial pujanza del Camino Portugués de la Costa, que vuelve a disparar sus cifras tras un 2025 en el que ya había roto todos los registros, con 89.511 peregrinos que obtuvieron la compostela.

Los datos de este arranque de 2026 apuntan a un nuevo salto. En lo que va de año ya han llegado a Santiago por esta ruta 7.320 personas tras pasar por Vigo, lo que supone un incremento del 62% respecto al mismo periodo del año anterior. La progresión se ha acelerado especialmente en las últimas semanas.

Solo en el mes de marzo, el Camino de la Costa contabilizó 2.788 romeros, un 28% más que en el mismo mes de 2025. Pero el dato más llamativo llega en los diez primeros días de abril, cuando la cifra ascendió hasta los 3.710 peregrinos, con un crecimiento del 161%.

Ese ritmo refuerza la expectativa de que la ruta pueda alcanzar este año la simbólica barrera de los 100.000 caminantes, consolidando así un ascenso que ya la ha convertido en uno de los itinerarios con mayor tirón del fenómeno jacobeo.

Una ruta cada vez más internacional

El Camino de la Costa mantiene además otro rasgo diferencial: su fuerte peso internacional. Según los datos facilitados, el 74% de los peregrinos que escogen esta ruta proceden de otros países, lo que la consolida como la vía jacobea con mayor presencia de caminantes extranjeros.

En la clasificación por nacionalidades, Alemania encabeza el listado, con un 14,3% del total, seguida de Portugal (6,6%), Estados Unidos (6,5%) e Italia (4,9%).

La escala de Maritxu Usubiaga en Vigo añade así un componente simbólico a un momento de expansión de la ruta: el de una peregrina veterana, fiel al Camino desde hace casi dos décadas, que coincide en su paso por la ciudad con el mejor arranque de año que recuerda el itinerario costero. Una historia de constancia personal en medio de un fenómeno que no deja de crecer.