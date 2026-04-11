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Vecinos de A Miñoca, contra el menudeo de droga

Promueven la recogida de firmas y hasta una concentración

El parque de A Miñoca

El parque de A Miñoca / PABLO HERNANDEZ GAMARRA

R.V.

Un grupo de vecinos del entorno de A Miñoca ha iniciado una recogida de firmas, planteando también una concentración, contra el menudeo de droga que afirman se suceden en sus calles. Según ha comentado un vecino el trasiego de toxicómanos por la zona, haciendo uso de viviendas abandonadas que, asegura, actuarían de narcocasas se ha vuelto insostenible.

Esta situación no es nueva, ya que los vecinos han denunciado los hechos en innumerables ocasiones, motivando un mayor despliegue de patrullas tanto de Policía Nacional como Policía Local por el entorno del barrio vigués.

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Señalan que, al no haberse solucionado el problema, se ha iniciado una recogida de firmas entre el vecindario y prevén concentrarse si la situación de insalubridad continúa.

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