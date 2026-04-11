La Universidade de Vigo impulsa la inserción laboral de su alumnado con una nueva edición de EmpregoInCampus

EmpregoInCampus regresa a la Universidade de Vigo con una nueva edición centrada en estrechar la conexión entre el alumnado y el mercado laboral. La feria reunirá este año a 72 entidades y se celebrará el próximo jueves 16 de abril en las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Jurídicas y del Trabajo, en el campus de Vigo, mientras que la cita de Ourense tendrá lugar el miércoles 22 en el pabellón universitario.

La iniciativa, que mantiene abierto el proceso de inscripción del estudiantado, refuerza en esta edición uno de sus principales objetivos: facilitar un contacto más útil, directo y orientado a oportunidades reales de empleo. Para ello, se ha potenciado especialmente el sistema de entrevistas concertadas entre alumnado y empresas, una fórmula que busca ir más allá de la simple recogida de currículos.

Así lo explica la directora del Área de Emprego e Emprendemento, Maruxa Álvarez, que destaca además el papel de la plataforma JobTeaser como una de las novedades clave del dispositivo organizativo. Según señala, esta herramienta no solo agiliza la inscripción, sino que también permite interactuar previamente con las entidades participantes y solicitar citas con aquellas que más interesen a cada estudiante, «favorecendo encontros máis efectivos e orientados a crear oportunidades reais».

Talleres previos para llegar mejor preparados

De forma paralela, la Universidade de Vigo ha reforzado este año la preparación previa del alumnado con la organización de obradoiros específicos centrados en la elaboración del currículo y en la preparación de entrevistas de trabajo. El último de esos talleres se celebrará el próximo lunes y servirá como última oportunidad para afinar competencias antes del arranque de la feria.

La filosofía de esta edición pasa, precisamente, por acompañar al estudiantado no solo en el acceso al evento, sino también en la forma de presentarse ante posibles empleadores. Desde la organización insisten en que la feria está diseñada para aumentar al máximo las opciones de inserción laboral y mejorar la calidad de los contactos que se establezcan durante las jornadas.

Noticias relacionadas

Empresas, consultoras, industria y administración

La feria contará con 46 entidades en cada campus, de las cuales 22 repetirán tanto en Vigo como en Ourense. El resto de la oferta se adaptará parcialmente al perfil formativo de cada sede universitaria, con el objetivo de ajustarse mejor a las titulaciones y a los intereses del alumnado de cada campus.