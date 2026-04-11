Los temores se confirman: Vigo se quedará a partir de mayo con solo siete magistrados instructores

Será algo temporal, pero los temores se confirman. Vigo se quedará a partir del 5 de mayo con solo siete jueces instructores, perdiendo así la octava plaza hasta que ésta se vuelva a crear derivada de un Real Decreto anunciado en enero y que sigue a día de hoy en fase de tramitación. La marcha de una de las magistradas titulares de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, que se traslada a Madrid, ha precipitado esta situación, lo que, además de dejar la sección infradotada en un momento en el que la carga de trabajo está al alza, obligará a reorganizar las guardias semanales o las de juicios inmediatos de delitos leves. La cuestión es todo un galimatías ya que, además, los asuntos actualmente en tramitación de la plaza 8 pasarán a ser competencia del nuevo juez que se incorporará también en mayo a Violencia sobre la Mujer: junto a los casos de violencia machista para los que ha sido nombrado, deberá instruir también procedimientos por otro tipo de delitos, desde robos y hurtos hasta estafas o causas de tráfico de drogas.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? El antiguo Juzgado de Instrucción 8 de Vigo fue eliminado por el Ministerio de Justicia para convertirlo en el segundo de Violencia sobre la Mujer. Todos los colectivos del ámbito judicial, con el apoyo del alcalde Abel Caballero, mostraron hace un año su repulsa a la decisión, lo que llevó al Gobierno a rectificar: anunció que volvería a habilitar la plaza, que ya ha incluido en un Real Decreto, pero que en la actualidad sigue tramitándose y que, según las últimas noticias trasladadas por el ministro al regidor vigués, prevé aprobarse entre finales de mayo y principios de junio.

La situación en la práctica

En realidad, en la práctica Vigo nunca llegó a perder el octavo juez. Aunque a efectos formales desapareció el 1 de enero de este 2026, cuando arrancó el Tribunal de Instancia el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitió llevar adelante una propuesta puesta sobre la mesa por los magistrados olívicos: el juez del juzgado eliminado quedó a disposición del TSXG y fue adscrito a la Sección de Instrucción pasando a realizar funciones de refuerzo, pero como si siguiese siendo un titular más.

Esta situación iba a mantenerse hasta que avanzado este 2026 volviese a habilitarse oficialmente la octava plaza, pero la marcha de la magistrada que ocupa la 7 ha dado un giro a los acontecimientos. Esta juez se irá a Madrid en el marco del último concurso de traslado de magistrados: la previsión es que la resolución se publique el 4 de mayo en el BOE, por lo que cesaría el día 5.

Ese día el juez que está ahora de refuerzo en la 8 deberá, obligatoriamente, irse a la 7 que queda vacante. Según comunicó ayer el presidente del Tribunal de Instancia de Vigo al resto de magistrados instructores y a los directores de los servicios comunes de la Oficina Judicial de Vigo, hasta que no se cree otra vez la plaza 8 en Vigo solo quedarán siete jueces instructores a todos los efectos.

Soluciones sin respaldo legal

Aunque se consultó con el TSXG la posibilidad de nombrar un juez sustituto para que lleve esa plaza 8 durante los próximos meses, este solución no es posible al no tener respaldo legal, aclara también Germán Serrano en esa comunicación.

Esto obligará a reorganizar toda la Sección de Instrucción. Y a derivar los asuntos del 8 a la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer, la que fue creada derivada de la eliminación del juzgado instructor. Así se estableció en aquel Real Decreto. «El magistrado/a que ocupe alguna de las plazas en funcionamiento que han sido objeto de transformación conservarán su competencia para la tramitación de los procedimientos pendientes hasta su conclusión», se indica en el texto legal.

El segundo juez de violencia machista, actualmente destinado en Ponteareas, se incorpora también en mayo.