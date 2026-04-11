Susto en Castrelos: cae un árbol cerca del parque infantil en hora punta
El tronco se partió por la mitad y una parte quedó arrojada en una zona de paseo
Multitud de familias con sus hijos vivieron este sábado por la tarde un gran susto en el parque de Castrelos. En pleno día soleado, el tronco de un árbol de grandes dimensiones se partió por la mitad y acabó tendido a un palmo de la zona de juegos infantiles. La estructura de madera rompió parte de una farola, pero, afortundamente, no alcanzó a ninguna persona.
El suceso ocurrió sobre las 19.30 horas, cuando padres y madres contactaron con los Bomberos de Vigo para alertar de lo ocurrido. Estos acudieron rápidamente desde el parque Sergio Sanlés, en el Camiño dos Esturáns, por si pudiera haber heridos.
Finalmente, no se lamentó ninguna víctima, a pesar de que un extremo del cilindro de madera y la copa del árbol se precipitaron sobre una zona de tierra que suele ser transitada, especialmente los fines de semana. Sí quedó afectada la lámpara de una luminaria próxima.
Los bomberos actuaron en el lugar durante media hora, tiempo en el que retiraron los restos del árbol, según ha informado a FARO el propio cuerpo.
Acudieron igualmente al punto la Policía Local, que acordonó parte de la zona, y personal del servicio de mantenimiento de parques y jardines del Concello de Vigo para explorar el entorno por si hubiera riesgo de futuras caídas.
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