SOS Sanidade Pública llama a concentrarse ante el Olimpia Valencia por el Día Internacional de Atención Primaria

La plataforma SOS Sanidade Pública convoca a la ciudadanía a concentrarse el próximo lunes 13, a las 11 horas, ante el Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, en la calle Lalín, con motivo del Día Internacional de Atención Primaria «para defender y reclamar su fortalecimiento».

El colectivo denuncia que 11.000 niños gallegos no tienen un especialista de Pediatría asignado, que las esperas por una cita de Medicina de Familia superan los diez días y que las urgencias se colapsan.

Por ello, llaman a la población a manifestar su «rechazo al desmantelamiento de nuestra Atención Primaria y a exigir una sanidad pública de calidad, accesible y con mayores recursos».