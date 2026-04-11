Solución en el casco histórico de Bouzas a un proyecto atascado desde hace 20 años: el Concello de Vigo aprueba la licencia para rehabilitar dos edificios abandonados

Más vale tarde que nunca. Un refrán que se puede aplicar a la perfección para un proyecto presentado en el Concello de Vigo por primera vez a mediados de 2005 y que, por distintas vicisitudes, nunca llegó a ser una realidad. Ahora, dos décadas después, la Gerencia de Urbanismo cuenta ya con todos los informes necesarios para otorgar licencia a la promotora Domus Atlántica para la reforma y ampliación de los edificios situados en pleno casco histórico de Bouzas, en la rúa do Pazo 10 y 12, con el objetivo de habilitar en ellos cuatro viviendas y un bajo comercial de 346 metros cuadrados. El presupuesto de ejecución material es de 330.000 euros.

Reducir a cuatro los pisos que finalmente se construirán ha sido una de las modificaciones que los promotores han tenido que introducir para que Urbanismo haya autorizado una excepcionalidad en el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad que marca la norma autonómica ante la necesidad de tener que instalar un lavadero-tendedero en una dependencia auxiliar para ajustarse a las exigencias de la Dirección Xeral de Patrimonio, departamento que en 2008 impuso una sanción a los promotores y le requirió la presentación de un proyecto de legalización que garantizarse un adecuado tratamiento al edificio situado en el número 10, que a diferencia del 12 cuenta con una protección integral.

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Este paso de la empresa promotora de la obra no llegó hasta julio de 2022, cuando presentó en el Concello el proyecto redefiniendo la actuación para hacer finalmente cuatro viviendas (en un primer momento quería siete) e incorporando la rehabilitación del inmueble del número 10, informado favorablemente un año más tarde. Ahora, ya con todos los informes sectoriales a favor, se activa la cuenta atrás para que la intervención pueda ser una realidad.