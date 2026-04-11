El Puerto de Vigo es el que mueve más euros por tonelada de mercancía de España

El Puerto de Vigo no es de los mayores de España por toneladas, pero sí lo es por valor de sus mercancías, por lo que transforma y por lo que genera. Esa fue una de las principales ideas que defendió este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, durante su intervención en la jornada «Regulación, sostenibilidad y futuro del sector marítimo-pesquero», organizada por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Botana desveló que la terminal olívica es, en términos de valor por tonelada movida, la más relevante del sistema portuario español, un argumento que situó en el centro de su defensa de Vigo como infraestructura estratégica y como aspirante a reforzar su encaje dentro de la red portuaria prioritaria de la Unión Europea.

Según expuso, a partir de un análisis realizado con la Universidade de Vigo y ya en manos de Puertos del Estado, el puerto olívico alcanza un ratio de 6,26 euros por tonelada, por encima de otras grandes dársenas estatales. Botana puso como ejemplo los casos de Valencia, con 1,86 euros/ton, o Bilbao, con 2,32, para subrayar que la relevancia de Vigo no debe medirse solo por el volumen bruto de mercancías. «Somos el puerto de España con el ratio euros por tonelada movida más alto de toda España», afirmó.

Ese dato le sirvió para reforzar una idea de fondo: que Vigo mueve mercancías de alto valor añadido y que actúa como un engranaje decisivo para la economía gallega y de la Eurorregión. De hecho, aseguró que la terminal concentra un tercio del valor de las importaciones y exportaciones de Galicia y que, si se analiza únicamente el tráfico marítimo, ese peso se eleva hasta el 70%. El pasado año, añadió, por el puerto de Vigo entraron y salieron mercancías por valor de más de 20.000 millones de euros.

Hub alimentario y motor industrial

Sobre esa base, Botana articuló el resto de factores que, a su juicio, convierten a Vigo en un puerto singular dentro del mapa europeo. El primero, su papel como «hub alimentario». Recordó que por la terminal pasan 887.000 toneladas de pescado, entre congelado, fresco y conservas, una cifra que, según defendió, convierte al enclave en una pieza esencial para la soberanía alimentaria. A ello sumó el crecimiento de otros tráficos vinculados a la alimentación y la potente industria transformadora asentada en su entorno, así como una capacidad frigorífica de 800.000 toneladas.

«La soberanía alimenticia de este país y de Europa la tiene este puerto y las empresas que trabajan en ese puerto», proclamó. Para Botana, esa fortaleza no solo consolida a Vigo como referencia pesquera, sino que abre margen para seguir creciendo como nodo logístico e industrial ligado al sector alimentario.

Junto a ello, reivindicó también el carácter de puerto de alto valor, apoyado en la automoción, la transformación pesquera y la presencia de un ecosistema de conocimiento e innovación poco común en el entorno portuario estatal. Citó expresamente a la Universidade de Vigo y a los centros tecnológicos vinculados al mar, la automoción, la energía o la innovación industrial como una de las grandes bazas diferenciales de la ciudad. A su juicio, esa red permite pensar en Vigo como un laboratorio de economía azul, capaz de generar empleo y actividad a partir de la innovación y la tecnología.

Puerto refugio y enclave transfronterizo

El presidente de la Autoridad Portuaria sumó a ese catálogo otras dos ideas con fuerte carga estratégica. Por un lado, definió a Vigo como «el puerto refugio del Atlántico», al destacar que solo el mes pasado arribaron a la ría 40 barcos más que en el mismo periodo del año anterior para guarecerse de los temporales. En un contexto de mayor inestabilidad meteorológica, defendió que esa función gana peso logístico y operativo.

Por otro, recalcó la condición de Vigo como puerto transfronterizo, por su proximidad a Portugal y por su inserción en la Eurorregión. Esa posición, argumentó, obliga a competir con enclaves como Leixões o Bilbao, pero también sitúa a la terminal viguesa en una posición destacada en materia de conectividad marítima. «No somos un puerto pequeño, somos un puerto muy muy muy grande», resumió.

Botana aprovechó además su intervención para reclamar una estrategia europea más pegada al terreno, menos retórica y más centrada en las necesidades reales del sector marítimo-pesquero. Defendió que Vigo y Galicia ya no deben hablar desde el complejo ni desde la necesidad permanente de justificarse, al considerar que el sector ha demostrado sobradamente su capacidad para conjugar competitividad, sostenibilidad y exigencia ambiental.

Desde esa premisa, presentó al Puerto de Vigo como un caso práctico de lo que Europa debería mirar con más atención: una infraestructura que no lidera por tamaño, pero sí por especialización, valor, industria, conectividad y capacidad de arrastre económico.