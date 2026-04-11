El PP acusa a Caballero de dejar morir la figura del Cronista Oficial de Vigo

El PP de Vigo ha redoblado su presión sobre el gobierno local para exigir el nombramiento de un nuevo Cronista Oficial de la Ciudad, un cargo honorífico que permanece vacante desde hace tres años, tras el fallecimiento de Ceferino de Blas. Los populares acusan al alcalde, Abel Caballero, de haber dejado en suspenso una figura que consideran histórica y reclaman explicaciones por la falta de relevo.

La formación trasladó esta demanda en las comisiones informativas celebradas el pasado 30 de marzo, donde, según explicó este sábado, preguntó por las razones por las que el Concello todavía no ha designado a una persona para asumir esta función. A juicio del viceportavoz municipal del PP, Miguel Martín, la falta de respuesta por parte del Ejecutivo local agrava aún más la situación.

«Abel Caballero se niega a dar una explicación y no sabemos por qué. ¿Acaso no quiere que Vigo cuente con un cronista oficial? ¿O es que no encuentra a la persona adecuada?», se preguntó el edil popular, que sitúa directamente en el alcalde la responsabilidad del vacío actual.

Martín sostuvo que el regidor «no tiene excusa» para no haber cubierto todavía el puesto y reclamó que, si existe algún motivo para ello, lo haga público. «Lo que está claro es que él es el único culpable de que a día de hoy no exista un Cronista Oficial de la Ciudad y lo que no es de recibo es que se cargue una figura histórica tan importante que viene del siglo XIX sin ni tan siquiera explicar a los vigueses el porqué», afirmó.

El PP enmarca esta crítica en la defensa de una institución que considera estrechamente ligada a la memoria y al relato de la ciudad. «Vigo merece tener quien le escriba y a día de hoy en la ciudad hay candidatos de sobra reconocidos intelectual y profesionalmente para desempeñar fielmente ese cargo», subrayó Martín, que incluso se preguntó si Caballero quiere pasar a la historia con «el dudoso honor de ser quien ha eliminado esta figura definitivamente».

Cargo simbólico y sin coste

Los populares insisten además en que la falta de designación no puede justificarse por razones económicas. Según recordó Miguel Martín, el de Cronista Oficial es un «cargo simbólico y no remunerado», por lo que «no le cuesta ni un euro a los vigueses». Precisamente por eso, entienden que su continuidad debería estar garantizada por el valor institucional y cultural que representa.

Desde el grupo municipal del PP se pone el acento en la dimensión patrimonial de esta figura, vinculada a la tarea de glosar la historia, la identidad y la evolución de Vigo. «Se trata de un puesto que tiene un alto valor por lo que representa esta figura y la tarea que desempeña glosando la historia y la esencia de nuestra ciudad», defendió el concejal.

La formación recuerda que el Cronista Oficial forma parte de la vida institucional viguesa desde hace más de 150 años y que está ligada a nombres destacados de la historia local. Antes de Ceferino de Blas, el cargo fue desempeñado por figuras como Lalo Vázquez Gil, Xosé María Álvarez Blázquez, Avelino Rodríguez Elías o Nicolás Taboada Leal.

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Con este nuevo pronunciamiento, el PP vuelve a colocar sobre la mesa una vacante que considera injustificada y que, a su juicio, erosiona un símbolo de la memoria colectiva de la ciudad. La cuestión, más allá del choque político entre gobierno y oposición, reabre también el debate sobre el lugar que Vigo quiere reservar a sus figuras institucionales de carácter histórico y cultural.