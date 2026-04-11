Peiraos do Solpor se convertirá en lugar estratégico para ver el eclipse desde Vigo: habrá actividades y regalarán gafas

El 12 de agosto de este año habrá un eclipse total y Galicia va a ser una de las zonas estratégicas para verlo. Con protección, claro.

El Puerto de Vigo tiene previsto estrenar antes de este episodio histórico los Peraos do Solpor, una plataforma a pie de ría desde la que se podrán ver los fondos marinos. La estructura también cuenta con una pasarela desde la que contemplar con claridad el horizonte, con las Cíes al fondo.

Ahora hay sobre la mesa un proyecto para aunar este espacio sobre el mar, y la buena visibilidad que brinda, con el eclipse. El Puerto tiene pensado hacer una actividad en la que repartirán unas gafas conmemorativas del evento a los asistentes. El sol cubierto podría verse encajado entre las islas.

La propuesta se va a presentar en la la Seatrade Cruise Global Miami 2026, la feria de cruceros más importante del mundo, en la que la ciudad estará presente. Y es que este mundo no es ajeno a la «eclipsemanía». No solo está habiendo avalancha de reservas en hoteles y empresas de alquiler de pisos turísticos de distintos puntos de la geografía gallega, sino que también se organizaron cruceros temáticos por la comunidad para contemplar el fenómeno a bordo. De hecho, para el próximo mes de agosto se espera que el puerto vigués reciba hasta 14 buques turísticos al mismo tiempo, algo que no ocurría desde 2010.

Gafas para la ocasión

La propuesta del Puerto incluye unas gafas especiales. Serán protectoras y permitirán contemplar el fenómeno sin que la vista sufra daños. Pero, además, en su diseño se anuncia la intención: ver como el sol se cubre entre las islas. Además incluye las horas a las que ocurrirá, entre las 19.36 y las 21.23 horas del día 12 de agosto.

Continúa el buen pulso

Tras un mes de marzo en blanco, sin llegadas reseñables de cruceros, en abril se reactivó la actividad. El primer día ya hizo acto de presencia el Sky Princess y el próximo en amarrar será el Ventura, este miércoles.

El año promete, si bien los datos del anterior ya fueron buenos. El Puerto de Vigo cerró 2025 con un total de 124 escalas de cruceros y algo más de 306.000 pasajeros. Para 2026 se prevé un número similar de escalas y pasajeros, lo que va reforzar las cifras históricas alcanzadas en el pasado ejercicio. No obstante, de cara a 2027 se espera batir de nuevo el récord tanto de escalas como de pasajeros. La estimación es superar las 130 escalas y los 310.000 pasajeros.

Peiraos, a punto

En este momento, el proyecto de los Peiraos do Solpor de Bouzas está dando sus últimos hacia su finalización, incorporando nuevas inversiones para mejorar su entorno y funcionamiento. La Autoridad Portuaria destinó cerca de 780.000 euros a reforzar el suministro eléctrico, el alumbrado y los servicios públicos, incluyendo aseos y mejoras en el saneamiento y pavimento del paseo. Estas actuaciones buscan garantizar un uso seguro y eficiente del visor submarino, que forma parte de una iniciativa más amplia valorada en unos seis millones de euros, orientada a integrar el puerto con la ciudad y promover la conservación del ecosistema marino.

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Tendrá capacidad para diez personas y permitirá observar el fondo marino a través de un visor subacuático. Su zona superior va a ser un mirador, preparado para funcionar como lugar de observación pero también como base de actividades.