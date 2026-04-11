El patrimonio histórico de Vigo atrajo a 28.183 visitantes en un año
Desde el yacimiento arqueológico de O Castro del siglo II a.C. a la Villa Solita del XIX, la historia de la ciudad está expuesta y cada vez recibe más atención
Vigo lleva algunos años saliendo mucho en titulares de medios de todo el país, sobre todo cuando se acerca la época navideña. Las luces, el Celta, eventos como el Marisquiño o ferias al estilo de Conxemar atraen a miles de personas que se acercan con curiosidad a ver que se ofrece. En verano reinan las Islas Cíes y las playas. Son los clásicos de nuestros días, pero lo cierto es que la ciudad olívica también posee un patrimonio histórico de gran valor. Aquellos que nos visitan, así como los propios habitantes, pueden disfrutar y aprender de una herencia de más de 2.300 años de historia. Recorrer los cimientos de la urbe y conocer cómo vivieron aquellos que estuvieron primero. Además es gratis.
El Concello tiene cuatro puntos clave que funcionan como un hilo conductor desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo XIX. El yacimiento arqueológico de O Castro, el Centro de Interpretación del Mundo Romano y la Villa Romana de Toralla, la Fortaleza de O Castro o la restaurada Villa Solita, en la que ahora se hacen conciertos de grupos locales, son los pilares la historia de este municipio. Según los datos registrados, en 2025 se contabilizaron 28.183 visitas a estos equipamientos, un 8,2% más que el año anterior. El interés aumenta, no solo por parte de los de fuera, sino también por los locales.
La principal atracción es la Fortaleza de O Castro, con 13.601 personas que asistieron a las rutas organizadas. Desde el ente municipal apuntan que a estas habría que añadir otras 54.750 visitas «por libre», por lo que en total sumarían casi 70.000. Estas últimas son sobre todo de grupos de turistas que llegan en autobús, cruceristas y similares.
En el mismo parque, el yacimiento arqueológico también triunfa, con 7.609 personas en 2025. Le sigue el Centro de Interpretación de Toralla, con casi 5.000 visitantes y, en clave más urbana, los conciertos en Villa Solita, con 2.000 asistentes en todo el año.
El perfil del público varía según la época del año. En invierno (de octubre a junio) fueron sobre todo centros escolares de Vigo y de toda Galicia. En Semana Santa y en Navidad destacaron los turistas españoles y portugueses. Mientras, en época estival, repiten los viajeros del Estado, pero también aparecen europeos, mayoritariamente ingleses, alemanes, franceses, holandeses y polacos. A estos se suman algunos procedentes de América y Australia.
En la web del concello se ofrecen actividades guiadas (para niños y mayores) de los equipamientos mencionados. Son gratis y permiten obtener las claves de la mano de historiadores y expertos. El regidor, Abel Caballero, celebró el éxito que el patrimonio logró el pasado año: «Pusimos a disposición de la ciudadanía nuestro patrimonio para a dar a conocer la historia de Vigo y fue un éxito».
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