El Olimpia Valencia y el Pintor Colmeiro no admiten nuevos usuarios de forma termporal y «preventiva»

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo ha decidido cerrar de forma temporal y «preventiva» todos los cupos de pacientes del nuevo Centro Integral de Salud (CIS) Olimpia Valencia y del centro de salud Pintor Colmeiro. Es decir, no aceptan nuevos usuarios. Lo hace de forma temporal y «preventiva», mientras se concluye una reorganización de la Atención Primaria que comenzó a principios de marzo con el cierre de López Mora y el estreno del nuevo macrodispositivo de la calle Lalín.

«No se pueden hacer movimientos antes de que esté todo organizado», explican desde la Dirección del área y aseguran que, «luego, se reabrirán paulatinamente».

Así es que todos los once cupos desplazados desde López Mora —9 de adultos y 2 de niños— a la calle Lalín permanecen cerrados y las personas interesadas en cambiar su atención allí no pueden hacerlo.

Fuga del Nicolás Peña al Colmeiro

Les pasará lo mismo a los diez —8 de adultos y 2 de niños— que el lunes se sumarán al Olimpia Valencia procedentes del Nicolás Peña.

En la actualidad, estos últimos están todos abiertos. De hecho, algunos se reabrieron desde que se anunció el cierre del centro de salud porque, al conocerse el traslado, hubo fuga de usuarios y los cupos bajaron de número de personas. Fuentes de Primaria explican que muchos de estos se cambiaron de médico al Pintor Colmeiro para estar más cerca de sus casas.

En el entorno de Hispanidad e Independencia es el único centro de salud que va a quedar abierto. Por eso, los que no desean desplazarse un kilómetro más hasta el nuevo CIS, han tramitado el cambio para alguno de los 13 especialistas de Medicina de Familia de Pintor Colmeiro que permanecerán allí —hay otros cuatro que se mudarán también a la calle Lalín, junto a los tres pediatras del centro—. Diversas fuentes explican que se adoptó la medida de cerrar estos cupos a nuevas incorporaciones de pacientes porque se estaban llenando.

Quejas

En el Olimpia Valencia se estrenan instalaciones nuevas, pero con problemas viejos, como la no cobertura de las bajas de larga duración. Pacientes de, al menos, un cupo, no pueden solicitar cita porque la titular está de baja y no hay cobertura salvo sustituciones puntuales. Así es que no es posible cogerlas por la aplicación, pero tampoco cogen el teléfono en el centro ni devuelven las llamadas del sistema automático de citación en 72 horas. Este último extremo es negado por el Sergas.