El Nicolás Peña reabrirá como centro de salud mental en mayo

Vaciadas las consultas del centro de salud del Nicolás Peña, el inmueble recuperará vida muy pronto. El Área Sanitaria de Vigo trabaja para que en sus instalaciones se vuelva a pasar consulta ya en la primera semana del mes de mayo. El edificio servirá para atender una necesidad imperiosa: expandir los servicios de salud mental.

El edificio del número 2 de Camiño Regueiro se destinará en su totalidad a albergar distintos dispositivos ambulatorios de salud mental, sumándose a los que ya han copado casi la totalidad del complejo hospitalario anexo que lleva también el nombre del doctor especialista en venerología y urología que lo dirigió durante 40 años, cuando aún era el antiguo Hospital Municipal de Vigo. En la actualidad, en este recinto ingresan pacientes psiquiátricos crónicos y hay diversos servicios ambulatorios, como el hospital de día de infanto-juvenil.

El propio director asistencial del Área Sanitaria de Vigo, el psiquiatra José Manuel Olivares, junto a la actual jefa del Servicio de Psiquiatría, Marta López García, y responsables de enfermería, recursos económicos e informática, acudirán ya la próxima semana a analizar in situ la situación en la que se encuentra el centro de salud recién clausurado y qué medidas son necesarias para volver a ponerlo en marcha lo antes posible para su nueva finalidad.

Consultas ambulatorias

El doctor Olivares prevé que su actividad pueda arrancar entre el 4 y 5 de mayo, con dos dispositivos que no son de nueva creación, sino trasladados. Uno de ellos es una de las dos unidades ambulatorias de salud mental (USM) instaladas en el hospital. Se trata de un equipo con consultas de psiquiatría y psicología y su correspondiente personal de enfermería y administración, que atiende los casos derivados de Atención Primaria.

En concreto, esta USM es la que se ubicó en el hueco que dejó libre la unidad de tuberculosis al mudarse al Hospital Álvaro Cunqueiro para reunirse con el resto de recursos del Servicio de Neumología, en 2024.

En el Área Sanitaria de Vigo hay nueve dedicadas a atender pacientes adultos. La más grande es la de Taboada Leal, con tres equipos de profesionales —cada uno compuestos por psiquiatría, psicología y enfermería—. En el Nicolás Peña hay dos. La que se va a trasaldar y otra de mayor tamaño. Se completa con las activas en Lavadores, Cangas, Tui y Ponteareas. Además, se suma una unidad destinada a personas mayores, de psicogeriatría, y dos para pacientes infanto-juveniles.

Prevención del suicidio

El otro dispositivo con el que reabrirá el antiguo centro de salud del Nicolás Peña a principios de mayo es la Unidad de Prevención del Suicidio, que actualmente ocupa un espacio en el saturado Centro Integral de Salud (CIS) Taboada Leal, en la calle Pizarro.

Por el momento, se trasladará con los mismos efectivos con los que cuenta en la actualidad: un equipo, con una especialista de psiquiatría, otro de psicología y dos de enfermería. Pero, tal y como se destacó en la presentación del plan funcional del Olimpia Valencia, la intención es que su nueva ubicación sirva para ampliar el dispositivo. «Hay muchos despachos allí. La idea es que, en vez de tener dos unidades, tengamos una más grande con el doble de profesionales», explica el director asistencia.

La Consellería de Sanidade creó una unidad de prevención del suicidio por cada una de las siete áreas sanitarias gallegas. La de Vigo, que se creó en marzo de 2021, atiende a la población de referencia más grande de la comunidad y pronto se evidenció insuficiente. Nació con capacidad para atender entre 80 y 90 pacientes a la vez y están siempre al cien por cien, por lo que tienen que priorizar los casos ya que hay demanda para duplicarla o triplicarla, tal y como advertían sus profesionales al año de funcionamiento.

Ellos atienden los casos más graves: intentos severos o ideaciones recurrentes y constantes. No han tenido fallecidos. Con más recursos, la unidad también podría emprender otras acciones como la formación de distintos colectivos para detectar las señales de alarma en diferentes ámbitos de la sociedad y llegar así a los que no piden ayuda, que es donde radica el principal problema de este drama social.

Unidad de transición de niños a adultos

Galicia y Asturias son las únicas comunidades en las que salud mental infanto-juvenil no abarca a los menores que superan los 15 años. Así que, a partir de esa edad, son atendidos en consultas de adultos e ingresados con ellos. Sanidade prometió resolver esta situación y lo hará con unidades «de transición».

La unidad de transición ambulatoria para adolescentes de Vigo —las consultas— se instalará en uno de los huecos que queden disponibles en el recinto del Hospital Nicolás Peña. Sobre la mesa está el espacio que liberará la USM que se traslade en mayo al antiguo centro de salud o el que también dejará disponible en el mismo recinto el servicio del 061, que mudará su base de ambulancias al Olimpia Valencia.

Para la zona de ingreso propia en el Álvaro Cunqueiro aún no hay ninguna hoja de ruta firme. El nuevo plan de salud mental de Galicia contempla una implantación progresiva, empezando por los pacientes de 16 años.

Completará la dotación del antiguo centro de salud una unidad para el tratamiento de la depresión resistente, de nueva creación.