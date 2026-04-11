La modelo Eugenia Silva se enamora de Vigo: «Me ha robado el corazón»
La modelo y empresaria española acompañó a su hermano, arquitecto de profesión, para comprobar el avance de las obras del edificio que este está construyendo en el centro de la ciudad
La modelo y empresaria Eugenia Silva se dejó ver por Vigo el pasado viernes en una visita que culminó en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad olívica.
Este sábado, Silva ha publicado un post en su cuenta de Instagram en la que deja clara su valoración de la ciudad: «Mi primer día en Vigo y ya me ha robado el corazón».
Como se puede ver en las fotografías, la modelo acompañaba a su hermano, arquitecto de profesión, que acudía a la ciudad para comprobar el avance de las obras para el edificio que su firma construye en la Rúa Real.
Silva compartió su experiencia por redes y aprovechó para pedir recomendaciones para aprovechar al máximo su paso por la ciudad.
Como se puede ver en el post, el día terminó de una forma inmejorable, cenando en uno de los lugares más exclusivos de Vigo: El Palacio de la Oliva.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»