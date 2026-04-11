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La modelo Eugenia Silva se enamora de Vigo: «Me ha robado el corazón»

La modelo y empresaria española acompañó a su hermano, arquitecto de profesión, para comprobar el avance de las obras del edificio que este está construyendo en el centro de la ciudad

La modelo y empresaria Eugenia Silva en Vigo este pasado viernes.

La modelo y empresaria Eugenia Silva en Vigo este pasado viernes. / Instagram (eusilva)

R. V.

La modelo y empresaria Eugenia Silva se dejó ver por Vigo el pasado viernes en una visita que culminó en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad olívica.

Este sábado, Silva ha publicado un post en su cuenta de Instagram en la que deja clara su valoración de la ciudad: «Mi primer día en Vigo y ya me ha robado el corazón».

Como se puede ver en las fotografías, la modelo acompañaba a su hermano, arquitecto de profesión, que acudía a la ciudad para comprobar el avance de las obras para el edificio que su firma construye en la Rúa Real.

Silva compartió su experiencia por redes y aprovechó para pedir recomendaciones para aprovechar al máximo su paso por la ciudad.

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Como se puede ver en el post, el día terminó de una forma inmejorable, cenando en uno de los lugares más exclusivos de Vigo: El Palacio de la Oliva.

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