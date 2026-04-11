Podemos advierte de «un avance de la privatización» en la sanidad y los cuidados
Advierte de la situación "especialmente preocupante" de las residencias de mayores
R. V.
Podemos Galicia celebró en la mañana de este sábado en Vigo el encuentro «Servizos Públicos para coidar a vida» para analizar, reflexionar y debatir sobre la situación actual de la sanidad pública y del sistema de cuidados de la comunidad. Tras él, ha alertado a la ciudadanía «sobre el grave proceso de privatización y desmantelamiento progresivo de los servicios públicos de cuidados que está afectando de manera directa a la calidad e vida de las personas más vulnerables».
Califican de «especialmente preocupante» la situación en las residencias de mayores, donde aseguran que «se están detectando casos de personas con patologías psiquiátricas que no cuentan con un seguimiento adecuado de su medicación». Denuncian que se están ocultando incidencias y que los trabajadores soportan «cargas de trabajo inasumibles y sin los recursos necesarios».
«Os coidados non poden ser un negocio», reclamó Isabel Faraldo, que reclamó un refuerzo urgente de los servicios públicos.
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