Un largo viaje desde Italia hasta Vigo por un falso trabajo en una pensión

El Tribunal Supremo ha ordenado a un juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona hacerse cargo de la investigación judicial de la presunta estafa sufrida por un hombre que viajó desde Italia hasta Vigo tras recibir una oferta de empleo en una pensión de la ciudad olívica. La víctima llegó a realizar una transferencia de 1.200 euros a la cuenta bancaria del supuesto empresario, pero todo fue un fraude: cuando llegó se encontró «con que no había pensión donde trabajar y que había sufrido un engaño».

Ocurrió en diciembre de 2024 y el perjudicado, que finalmente optó por irse a otra zona de España, al municipio alicantino de Elda, presentó la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de dicha localidad. Allí contó que había viajado desde Italia, donde residía, el 18 de diciembre de ese año con la firme convicción que había conseguido un empleo en la pensión viguesa. Concretó que un amigo le había dicho que un conocido suyo tenía una empresa en España y necesitaba gente para trabajar, y que si quería optar al puesto debía realizar una transferencia bancaria de 1.200 euros al empresario, algo que hizo la víctima, para descubrir posteriormente que había caído en una estafa.

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Engaño y recepción económica

El caso llegó al Supremo porque el juez de Elda se inhibió a Barcelona, que rechazó la competencia. El Alto Tribunal resuelve que el caso debe instruirse en la ciudad condal, en coincidencia con lo que también planteó la Fiscalía, por ser en ese partido judicial «donde se desarrollaron los elementos principales del objeto de la investigación, el engaño y la recepción económica», mientras que en la provincia de Alicante solo se interpuso la denuncia. Fue en Barcelona donde se abrió la cuenta bancaria a la que el denunciante envió el dinero y allí tiene su residencia el presunto estafador.