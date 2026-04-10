La UVigo amplía el plazo de preinscripción en el curso de comunicación para autónomos y pymes
Los interesados tienen de plazo hasta el domingo 12 de abril
R.V.
Debido a los errores técnicos en la página web, la Universidad de Vigo ha decidido ampliar el plazo de preinscripción en la microcredencial de comunicación corporativa para autónomos y pymes hasta el domingo 12 de abril. Y la matrícula podrá realizarse hasta el lunes 13 de abril.
El curso, respaldado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y el sur de Pontevedra (AJE), permitirá a los asistentes adquirir y reciclar sus conocimientos en áreas como la publicidad y las relaciones públicas, la organización de eventos, el branding, la identidad gráfica, la creatividad, la planificación de medios, la comunicación digital o las redes sociales.
Se impartirá en el edificio Redeiras de O Berbés entre el 15 de abril y el 21 de mayo y contará con profesorado de la Facultad de Comunicación de la UVigo especializado en los distintos ámbitos abordados y que añaden a su valor académico la experiencia profesional y también externo.
Los docentes de la universidad son Carmen Máiz, la coordinadora del curso, Vicente Badenes y Julinda Molares. Y a ellos se unen Raquel López, gerente multimedia del grupo Prisa, y Patricia Ricón, de la agencia de medios Avante. Ambas imparten docencia habitualmente en másteres y cursos de posgrado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional