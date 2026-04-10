La UVigo amplía el plazo de preinscripción en el curso de comunicación para autónomos y pymes

Debido a los errores técnicos en la página web, la Universidad de Vigo ha decidido ampliar el plazo de preinscripción en la microcredencial de comunicación corporativa para autónomos y pymes hasta el domingo 12 de abril. Y la matrícula podrá realizarse hasta el lunes 13 de abril.

El curso, respaldado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y el sur de Pontevedra (AJE), permitirá a los asistentes adquirir y reciclar sus conocimientos en áreas como la publicidad y las relaciones públicas, la organización de eventos, el branding, la identidad gráfica, la creatividad, la planificación de medios, la comunicación digital o las redes sociales.

Se impartirá en el edificio Redeiras de O Berbés entre el 15 de abril y el 21 de mayo y contará con profesorado de la Facultad de Comunicación de la UVigo especializado en los distintos ámbitos abordados y que añaden a su valor académico la experiencia profesional y también externo.

Los docentes de la universidad son Carmen Máiz, la coordinadora del curso, Vicente Badenes y Julinda Molares. Y a ellos se unen Raquel López, gerente multimedia del grupo Prisa, y Patricia Ricón, de la agencia de medios Avante. Ambas imparten docencia habitualmente en másteres y cursos de posgrado.