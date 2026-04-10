Transportes y Concello activan el plan para humanizar la AP-9 en su entrada a Vigo

La humanización de la AP-9V en su acceso a Vigo entra en fase de activación. El protocolo de colaboración suscrito a finales de marzo entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Concello de Vigo abre ahora la puerta al desarrollo de los estudios previos con los que ambas administraciones quieren analizar cómo mejorar la integración urbana de la autopista, aumentar su permeabilidad y reducir la contaminación acústica en el tramo comprendido entre Teis y Alfonso XIII.

La actuación se centra en uno de los corredores viarios más sensibles de la ciudad, tanto por su condición de puerta de entrada a Vigo como por su convivencia directa con barrios y espacios urbanos ya consolidados. Aunque la AP-9 sigue siendo el gran eje de alta capacidad de Galicia, articulando la comunidad de norte a sur y conectando sus principales núcleos urbanos, puertos y aeropuertos, en el caso vigués su ramal de acceso ha quedado cada vez más encajado en la ciudad, lo que obliga a repensar su relación con el entorno.

Recreación de la AP-9 humanizada en el entorno de HALO. / FDV

El protocolo ya firmado da así paso a una fase más tangible: la de los estudios técnicos previos que deberán servir de base para concretar futuras actuaciones. El objetivo es doble. Por un lado, mejorar la funcionalidad de la infraestructura y su conexión con la trama urbana. Por otro, reducir un impacto que los barrios del entorno sufren desde hace años, especialmente en forma de ruido y de efecto barrera entre una y otra margen de la autopista.

Esos trabajos previos permitirán evaluar distintas soluciones para favorecer una mayor permeabilidad transversal, integrar mejor la vía en su entorno y aprovechar espacios disponibles en sus márgenes. También servirán como base para una futura formalización de convenios específicos en los que ya se definan las medidas concretas, su financiación y, en su caso, la posible cesión de suelos al Concello de Vigo.

Cuatro tramos para adaptar las soluciones

Para ordenar el análisis, el ámbito de actuación se ha dividido en cuatro tramos homogéneos entre el enlace de Teis y la calle Alfonso XIII, de forma que las propuestas puedan ajustarse a las características específicas de cada zona.

El tramo A comprende el recorrido entre el enlace de Teis y el Paso Superior Trapa. El tramo B discurre entre este punto y el enlace de Buenos Aires. El tramo C se extiende desde Buenos Aires hasta el enlace de Isaac Peral. Por último, el tramo D abarca el segmento entre Isaac Peral y la calle Alfonso XIII, el más inserto en la trama puramente urbana.

Según el reparto acordado, el Ministerio liderará los estudios en los tres primeros tramos, en coordinación con la sociedad concesionaria, mientras que el Concello de Vigo asumirá el impulso del cuarto, precisamente el de mayor complejidad urbana y el más condicionado por la planificación municipal.

En ese análisis también se tendrá en cuenta la senda verde existente, así como las posibilidades de aprovechamiento de los espacios libres en los márgenes de la autopista. El desarrollo urbanístico previsto por el Ayuntamiento será otro de los factores a considerar, con la intención de que cualquier intervención futura encaje en la evolución de la ciudad y contribuya a hacer más habitable su frente viario.

Del acuerdo político al estudio de medidas concretas

La activación de este protocolo supone, por tanto, el arranque efectivo de una vieja aspiración urbana: suavizar el impacto de la AP-9V sobre Vigo y avanzar hacia un acceso más integrado, seguro y sostenible. El Ministerio enmarca esta iniciativa en su estrategia de mejora de la seguridad vial, la accesibilidad y la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado.

Queda ahora por ver qué soluciones concretas salen de esa fase de estudio. Pero el movimiento institucional ya está en marcha. Y en una ciudad donde la convivencia con la autopista ha sido históricamente conflictiva, no es menor que el debate empiece a desplazarse del puro tráfico a conceptos como «humanización», «integración» y «permeabilidad».