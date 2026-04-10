El PP de Vigo denuncia la pérdida de fondos europeos para la reforma del mercado de Teis

El PP de Vigo denunció esta mañana que la reforma del Mercado de Teis, anunciada este jueves por Caballero, no es un proyecto nuevo ya que se anunció hace casi una década y desde entonces se ha multiplicado el coste y se han perdido 700.000 euros de fondos europeos que se habían concedido para esta obra. «La reforma le va a costar a los vigueses mucho más del doble de lo que inicialmente estaba previsto por culpa de la deficiente gestión del gobierno de Caballero, que lleva una década enredando con este asunto, desde su anuncio inicial en 2017», ha subrayado Miguel Martín.

«Desde entonces lo único que ha habido ha sido una retahíla de despropósitos que han acabo en un nuevo proyecto de reforma que se encarece y mucho respecto del original por el lógico incremento de los costes ante el paso del tiempo perdido», amplió Martín

Sobrecoste del 35%

El concejal popular ha apuntado que la obra se licitó inicialmente en 1,4 millones de euros, de los cuales la mitad se afrontarían con fondos procedentes de Europa, por lo que el coste para la ciudad sería de 700.000 euros. «Y hoy vale 1,9 millones. Es decir, un «sobrecoste del 35%». Y lo que es peor, todo ese dinero lo tendremos que poner ahora los vigueses de nuestro bolsillo, vía impuestos municipales», ha indicado el viceportavoz del grupo municipal popular. «Lo que tampoco dijo el señor alcalde fue que por el camino se han perdido 700.000 euros de los fondos europeos Next Generation que se nos habían concedido para esta obra. Dinero que vergonzosamente este Concello tuvo que devolver por incumplimiento en los plazos de ejecución de la obra», ha puntualizado.

Noticias relacionadas

No es la primera vez, ha remarcado Martín, que los ciudadanos «pagarán la factura de una chapuza» del gobierno local “una vez más». Así, ha remarcado que el PP ha denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno local tuvo que devolver más de 4 millones de fondos europeos por la incapacidad de gestionar a tiempo los proyectos de reforma del parque infantil de Torrecedeira y O Berbés, el frustrado Amazon vigués o la envolvente de la torre del Concello, entre otros.