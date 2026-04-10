O BNG insta a Renfe e Adif que poñan fin ás incidencias diarias no tren de Vigo

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclamou este xoves a Renfe e Adif a adopción de medidas urxentes para rematar coas incidencias «diarias» nos servizos ferroviarios de Vigo.

O portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, denunciou que os problemas de puntualidade, a falta de prazas en determinados horarios e a insuficiencia de frecuencias se agravaron nos últimos días, coincidindo co peche provisional da estación de Guixar.

«Non son incidencias puntuais, senón un maltrato estrutural que está a estrangular a mobilidade da maior cidade de Galiza», afirmou Igrexas, quen subliñou o crecente malestar entre as persoas usuarias habituais do tren.

O BNG considera «inaceptábel» que os servizos de Media Distancia e Rexional continúen a presentar deficiencias que obrigan ás persoas viaxeiras a afrontar desprazamentos en condicións precarias. «Moverse en tren desde ou cara Vigo converteuse nunha proba de resistencia e paciencia que a cidadanía non ten por que soportar», engadiu o portavoz.

A formación nacionalista lembra ademais o «déficit histórico» de Galiza en materia ferroviaria e advirte de que a situación actual resulta aínda máis grave nun contexto de aumento da demanda de mobilidade e de emerxencia climática, no que o ferrocarril debería xogar un papel clave como transporte sustentábel.

Neste sentido, Igrexas reclamou melloras inmediatas no servizo mentres non se materializa a implantación do tren de proximidade na área de Vigo, comprometida polo Goberno central antes do remate da lexislatura.

«As viguesas e vigueses merecemos un servizo ferroviario digno e fiábel. Xa non valen escusas», concluíu.